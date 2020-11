Xbox Series X: utente compra la next gen e gli spediscono Xbox One X, beffa al day one

Xbox Series X arriva oggi ufficialmente nei negozi e in molti saranno ora impegnati a effettuare il proprio unboxing personale, ma tra tutti i nuovi acquirenti l'utente Reddit L3Jane si è ritrovato con una sorpresa alquanto beffarda da parte del rivenditore, che gli ha spedito una Xbox One X per errore invece della console next gen di Microsoft.

La questione è ancora più clamorosa se si considera che la console è stata acquistata con il programma All Access, che dovrebbe garantire un controllo anche maggiore essendo effettuato in collaborazione stretta con Microsoft, ma evidentemente il rivenditore australiano in questione deve aver fatto un errore madornale proprio nei giorni precedenti al lancio della nuova console, inviando invece la "vecchia".

Si tratta solo di un aneddoto che molto probabilmente non avrà molto seguito, ma testimonia, se non altro, il fatto che la strategia dei nomi adottata da Microsoft può risultare alquanto confusionaria anche per gli addetti ai lavori, figuriamoci per i rivenditori o gli utenti ordinari.

La differenza tra Xbox Series X e Xbox One X, che pure è enorme in termini effettivi per chi si ritrova ad aver acquistato la prima e riceve invece la seconda, si riduce a poche lettere che potrebbero mettere in confusione i meccanismi di distribuzione e vendita, se non anche quelli di comunicazione e promozione quando non sono propriamente ferrati sull'argomento.

"Ho controllato tre volte l'ordine e sono sicuro che ci fosse scritto Series X", ha affermato l'utente in questione, "Questo è successo in Australia attraverso Telstra", che è in effetti una delle catene che aderiscono al programma Xbox All Access che consente l'acquisto di una console con Xbox Game Pass a rate mensili.

Ovviamente non ci dovrebbero essere problemi a sostituire la console, ma non si tratta proprio del modo migliore per godere del nuovo acquisto al day one di Xbox Series X.