PS5 e PS VR, la nuova console migliorerà l'esperienza, per Hideaki Nishino di Sony

PS5 migliorerà l'esperienza di PlayStation VR, questo è quanto riferito da Hideaki Nishino, responsabile della gestione della piattaforma in Sony, in una recente intervista in giapponese in cui ha fatto capire che ci sono evoluzioni in arrivo per quanto riguarda la console next gen e l'ambito VR.

Al momento ci affidiamo alla traduzione da parte dell'utente Nibel su Twitter, che si è sempre dimostrato alquanto affidabile soprattutto per le fonti dal Giappone. Non è però chiaro cosa volesse dire Nishino e forse l'ambiguità era voluta nel suo messaggio, considerando le possibili implicazioni.

"Penso che PS5 migliorerà l'esperienza", ha affermato parlando della console next gen di Sony e di PlayStation VR, aggiungendo poi che "Mi aspetterei che PS5 abbia un'esperienza VR appropriata alla next gen. Non posso commentare oltre, ma non vedo l'ora che emergano novità", ha aggiunto ridendo.

Bisogna considerare che l'intervista è originariamente in giapponese e qualcosa potrebbe essersi modificato con la traduzione, tuttavia sembra ci sia una volontà di rimanere ambiguo per non svelare troppo. L'interpretazione delle affermazioni di Nishino è duplice: potrebbe riferirsi al fatto che PS5 migliorerà l'esperienza di PlayStation VR, applicando il proprio potenziale hardware aggiuntivo a migliorare i giochi già presenti, cosa che contraddice quanto emerso finora, visto che sapevamo che vari titoli su PS VR funzionano solo in versione PS4.

Potrebbero dunque esserci degli aggiornamenti previsti in grado di migliorare performance e visualizzazione dei giochi PS4 su PS VR attraverso PS5, ma Nishino potrebbe riferirsi anche al prossimo rilascio di un nuovo visore PlayStation VR, considerando che in effetti è da un po' che si parla di un possibile PSVR 2.

Nella medesima intervista, il responsabile Sony si è espresso anche sulla questione PS5 e uscita video 1440p.