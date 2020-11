DOOM Eternal su PS5 e Xbox Series X: confermato l'upgrade gratis ma non al lancio

DOOM Eternal riceverà un upgrade gratuito per girare al meglio su PS5 e Xbox Series X, ovviamente per chi già possiede il gioco, e questo viene confermato da Bethesda sul blog ufficiale del gioco, ma con l'aggiunta del fatto che questo aggiornamento non sarà disponibile al lancio delle nuove console.

Abbiamo già riportato l'estate scorsa il fatto che DOOM Eternal e The Elder Scrolls Online su PS5 e Xbox Series X avrebbero ricevuto un upgrade gratis per chi li possiede e ora c'è l'ulteriore conferma ufficiale da parte degli sviluppatori sul blog, ma con la precisazione che ci vorrà ancora un po' più di tempo prima di vedere questo aggiornamento.

Non è ancora chiaro in cosa consisterà questo upgrade anche se probabilmente si tratta di un miglioramento di risoluzione, performance e forse qualità grafica sotto altri aspetti, ma a quanto pare è confermato che l'update sarà disponibile in futuro e gratuito per chi possiede già il gioco, ovviamente legato alla famiglia di piattaforme: chi possiede DOOM Eternal su PS4 riceverà l'upgrade gratis per PS5 e chi lo possiede su Xbox One riceverà l'upgrade per Xbox Series X e Series S.

Inoltre, Bethesda ha confermato che è supportato il trasferimento dei salvataggi con la medesima modalità, ovvero da una generazione all'altra all'interno della stessa famiglia di console. Tuttavia, gli sviluppatori hanno anche riferito che l'upgrade non sarà disponibile al day one di PS5 e Xbox Series X, senza ancora una data di uscita ma probabilmente nel prossimo futuro.

Nel frattempo, DOOM Eternal si è espanso con il primo DLC The Ancient Gods.