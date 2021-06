Xbox Series X|S: Microsoft presenta nuovi monitor "Designed for Xbox" con HDMI 2.1

Xbox Series X|S presentano una notevole compatibilità con i monitor, ma per semplificare la scelta Microsoft ha avviato delle collaborazioni con vari produttori per lanciare la linea di monitor "Designed for Xbox", dotati di HDMI 2.1 e in grado di sfruttare al meglio il potenziale delle nuove console.

I nuovi monitor in questione presenteranno il bollino "Gaming Features for Xbox" e conterranno diverse caratteristiche tipiche per lo sfruttamento di Xbox Series X e Series S, come la presenza del Variable Refresh Rate, il supporto per il 4K a 120 fps ed eventualmente il Dolby Vision, oltre all'HDR.

Microsoft presenta la linea di monitor certificati Xbox

Sono tutte caratteristiche supportate da Xbox Series X|S e gli utenti più esperti sanno probabilmente scegliere un monitor in grado di supportare almeno alcune di queste in base alle diverse esigenze, ma la presenza di una certificazione di supporto per le console Microsoft potrebbe comunque semplificare la scelta per molti.

Per il momento sono stati presentati solo tre monitor e peraltro di fascia decisamente alta, ma è probabile che la famiglia di display certificati per Xbox si allarghi nel prossimo periodo, con un'assunzione sempre più ampia di HDMI 2.1 sui nuovi modelli. Vediamo dunque quali sono i monitor menzionati per ora: