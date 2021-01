Xbox Series X|S: nuovo controller rosso "Pulse Red" annunciato da Microsoft

Xbox Series X|S avranno presto un altro modello di controller disponibile sul mercato, caratterizzato da un colore rosso alquanto acceso e chiamato "Pulse Red" e in arrivo a partire dal 9 febbraio sui principali mercati.

Si tratta di un controller della nuova serie per Xbox Series X|S che va dunque ad affiancarsi ai modelli già presenti, ovvero il Carbon Black che viene anche venduto insieme a Xbox Series X, il Robot White che è invece associato a Xbox Series S e allo Shock Blue come altra variante colorata.

Dopo tutte le voci di corridoio che sono state alimentate in parte anche dalla presenza del controller blu sulla possibile acquisizione di Sega da parte di Microsoft, facciamo notare come il rosso di questo nuovo controller Pulse Red sia invece molto a tema Mario, dunque è un chiaro segnale di come Microsoft sia intenzionata a comprare Nintendo.

Scherzi a parte, abbiamo visto come l'ultima volta il tentativo non sia andato decisamente bene, dunque la questione appare decisamente improbabile, ma più che altro può essere emblematica di come parte di quei costrutti anche su Sega siano alquanto campati in aria.

Rimanendo nell'ambito delle supposizioni bizzarre, si potrebbe pensare che il colore rosso possa forse richiamarsi in qualche modo al mercato cinese, visto che il controller sarà disponibile in anteprima proprio in tale territorio a partire da domani e solo dal mese prossimo anche sugli altri mercati, ma probabilmente anche questa non è che una coincidenza.

Il prezzo fissato è quello standard di 64,99 dollari, ovvero 59,99 euro dalle nostre parti, già presente peraltro sullo Store Xbox ufficiale, dove ricordiamo che gli altri controller sono attualmente a sconto al prezzo di 50,99 euro.