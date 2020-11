Xbox Series X|S, Phil Spencer ringrazia tutti nel messaggio che celebra il lancio

Xbox Series X e Series S sono arrivate ieri sul mercato nel loro giorno di lancio e non poteva mancare un messaggio ufficiale e istituzionale da parte di Phil Spencer, il capo della divisione Xbox all'interno di Microsoft.

Annunciate dallo spot "Dreams Within" che ne ha ricordato l'uscita, Xbox Series X e Series S sono disponibili da ieri sul mercato mondiale, dunque anche in Italia almeno per coloro che sono riusciti ad assicurarsene per tempo una unità, considerando che la scarsità di scorte disponibili per questa prima mandata si è fatta sentire e potrebbe proseguire anche per i prossimi mesi, sebbene altri rifornimenti siano comunque previsti.

Nel tweet ufficiale di Xbox riportato qui sotto, abbiamo la possibilità di vedere il raro spettacolo di Phil Spencer che dice "Buongiorno" in italiano e poi ringrazia tutti per l'accoglienza riservata a Xbox Series X e Series S.

"Grazie a tutti i fan di Xbox per aver intrapreso con noi questo magnifico viaggio. Che siate stati con noi fin dall'inizio o vi siate uniti da poco, ognuno di voi è importante nella nostra community globale", afferma Spencer nel messaggio in questione, ribadendo come l'utente sia posto al centro nella visione del gaming da parte di Microsoft.

"I giochi riescono a ispirarci, creare legami e divertirci, e questa nuova generazione di videogiochi arriva in un momento in cui la possibilità di giocare è sempre più importante", ha inoltre aggiunto, spiegando ulteriormente come per Xbox sia importante raggiungere i 3 miliardi di potenziali utenti attraverso anche diversi dispositivi e differenti tipi di esperienza.

Proprio nel giorno di lancio di Xbox Series X e Series S, Phil Spencer ha peraltro ricordato quando l'intera divisione Xbox rischiò di chiudere dopo il lancio di Xbox One.