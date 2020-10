Xbox Series X|S: il telecomando Xbox One è retrocompatibile, punzecchia Major Nelson

Attraverso un tweet solo all'apparenza casuale, Larry Hryb, in arte Major Nelson, uomo immagine da tempo immemore di Xbox, ci ricorda che Xbox Series X|S sono retrocompatibili anche con tutti gli accessori di Xbox One, compreso il telecomando multimediale. Sarà un caso che questo sia stato detto lo stesso giorno in cui Sony ha presentato ufficialmente il suo nuovo dispositivo per PS5?

Onestamente non crediamo. Ma perlomeno Major Nelson ha punzecchiato in maniera talmente velata da far sembrare il tweet quasi casuale. Qualche ora fa, però, Sony ha detto che le app di Netflix, Disney+, Apple TV saranno disponibili al lancio di PS5 e facilmente raggiungibili grazie al testo dedicato sul nuovo telecomando multimediale di PS5.

A distanza di poco Hryb ci ricorda che, se vorremo, su Xbox Series X|S potremo usare tutti gli accessori di Xbox One che già possediamo, tra i quali c'è anche il telecomando multimediale. Inoltre le nuove console hanno nascosto il ricevitore a infrarossi all'interno del pulsante per la sincronizzazione dei controller, così da renderlo persino più preciso.

Ogni riferimento a fatti o persone realmente esistenti, in questo caso, è puramente casuale.

Xbox One Media Remotes will continue to work with Xbox Series X|S as part of our commitment that you can bring your existing accessories forward with you. The design team hid the IR receiver inside the bind button #PowerYourDreams pic.twitter.com/vNQ2FJsgRh