Ghost of Tsushima: Legends, il nuovo raid per 4 giocatori arriverà a fine ottobre

Il nuovo raid di Ghost of Tsushima: Legends, la modalità cooperativa dell'action open world di Sucker Punch, arriverà il prossimo 30 ottobre 2020. The Tale of Iyo è un nuovo evento endgame pensato per essere giocato da 4 persone e sarà ambientato interamente nel regno di Iyo.

The Tale of Iyo non supporterà il matchmaking. Per questo motivo sarà nostro compito quello di riunire altri tre giocatori sufficientemente carrozzati per provare a battere l'evento. Sucker Punch, infatti, ha annunciato che servirà un equipaggiamento con livello minimo del KI di 100. E anche in questo caso la sfida sarà piuttosto elevata.

Il raid arriverà assieme a tutta una serie di nuove sfide settimanali che, a partire dalle 17 di venerdì prossimo, saranno messe a disposizione di tutti. Si tratta di una missione storia per due giocatori e una missione sopravvivenza per quattro player con modificatori che cambieranno settimanalmente.

Completando le missioni si otterranno nuovi e potenti pezzi di equipaggiamento: si tratta, quindi, di un buon modo per arrivare preparati alle sfide che ci attenderanno in The Tale of Iyo.

The Tale of Iyo di Ghost of Tsushima: Legends uscirà il 30 ottobre.