Xbox: un'ultima mandata di giochi in retrocompatibilità da Activision in arrivo?

Xbox Series X|S e Xbox One potrebbero ricevere un'altra, ultima mandata di giochi in retrocompatibilità provenienti dall'epoca Xbox 360 e riferiti in particolare al catalogo Activision, in base a quanto riferito dall'insider Nick "Shpeshal Nick" Baker durante un recente episodio del podcast XboxEra.

Ovviamente si tratta solo di una voce di corridoio, e lo storico di soffiate partite dal presunto insider in questione non lo rende una fonte particolarmente attendibile, tuttavia la questione non è da escludere a priori, visto che si tratta di una casa piuttosto verosimile.

Microsoft aveva riferito che quello di fine 2021 sarebbe stato l'ultimo gruppo di titoli a chiudere il programma della retrocompatibilità, con i 76 giochi aggiunti, ma potrebbe esserci un'ulteriore apertura.

D'altra parte, questa sarebbe suggerita dall'acquisizione di Activision Blizzard, che potrebbe favorire un'operazione del genere come era successo anche con i giochi Bethesda in precedenza.

Non sappiamo di che giochi possa essere composta questa eventuale mandata, ma sicuramente ci sono diversi titoli interessanti, nel catalogo Activision, che ancora non sono stati inclusi nel programma della retrocompatibilità. Tra questi menzioniamo, per esempio, Quake 4, Gun, Wolfenstein (2009), Prototype, Singularity e altri. Restiamo dunque in attesa di eventuali informazioni sull'argomento, anche se per il momento non ci sono conferme.