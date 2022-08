Nobody Saves the World: trailer annuncia il DLC Frozen Heart, ecco la data di uscita

Drinkbox Studios ha annunciato il DLC Frozen Heart di Nobody Saves the World, il loro fantasioso action-RPG. La data di uscita dell'espansione è fissata per 13 settembre su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Nel player qui sopra trovate il trailer di presentazione del DLC.

Frozen Heart sarà disponibile al prezzo di 4,99 dollari e includerà due nuove forme per il protagonista, l'ape e il meccanico, ognuna caratterizzata da abilità e stile di gioco unici. Queste si sbloccheranno una volta raggiunta la nuova area dell'espansione, The Tempering, che include nuove sfide, puzzle e molto altro ancora, incluse alcune idee scartate per il gioco base.

"Quando abbiamo pubblicato il gioco originale, c'erano così tante idee che abbiamo dovuto lasciare in sala montaggio e questo DLC ci ha dato la possibilità di dare vita ad alcune di esse. Ci siamo divertiti un mondo a creare ancora più forme, oltre a enigmi e sfide che sfruttano al meglio la personalizzazione del mix-and-match del gioco!", ha detto il lead designer Ian Campbell.

Nobody Saves the World è un action RPG realizzato dagli autori di Guacamelee in cui i giocatori possono trasformarsi in numerose creature differenti, inclusi draghi e fantasmi. Ogni forma ha abilità differenti e sarà necessario combinarle per sopravvivere alle sfide offerte dal gioco. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Nobody Saves the World.