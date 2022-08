The Last of Us Parte I per PS5: sconto sul preordine eBay disponibile per ancora pochi giorni

The Last of Us Parte I per PS5 è ancora in offerta su eBay tramite un preordine. Il prezzo è 64.50€, invece del classico 80.99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo.

Il venditore è prezzobombastore, con il 98.9% di feedback positivo. Permette la restituzione entro 14 giorni dall'acquisto, pagando solo le spese di riconsegna. Il pagamento è possibile tramite PayPal, G Pay, Visa, Mastercard e American Express.

The Last of Us Parte I è la versione remake del gioco uscito originariamente su PS3 nel 2013. Propone una grafica rinnovata, grazie alla potenza di PS5, nuove funzioni di accessibilità e utilizza le funzioni uniche del DualSense per rendere l'esperienza ancora più immersiva.

The Last of Us Parte I, Joel ed Ellie

