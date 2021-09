Xbox: update di settembre disponibile, nuovo browser Edge che supporta Stadia e Discord

Microsoft sta effettuando il rollout dell'aggiornamento di settembre per il software di sistema di Xbox Series X|S e Xbox One, che porta con sé diverse novità interessanti, tra le quali il nuovo browser Edge Chromium che consente l'accesso a Google Stadia e Discord direttamente dalle console.

L'update richiede il download di circa 800MB di dati e aggiorna il firmware di Xbox Series X|S e Xbox One alla nuova versione, che contiene diverse novità interessanti.

Il nuovo browser Edge Chromium di Xbox

Tra queste, c'è una nuova opzione "Gioca dopo", che consente di tenere traccia in maniera più semplice dei giochi a cui siamo interessati ma che non abbiamo modo di fruire subito.

Inserendoli in "Gioca dopo", si crea una sorta di lista aggiuntiva che mette un po' di ordine nel backlog, tenendo presenti quei titoli a cui siamo interessati e che vorremmo giocare non appena abbiamo concluso gli "impegni" ludici in cui siamo immersi al momento.

La cosa più interessante del nuovo aggiornamento di settembre è però probabilmente la nuova versione del browser Edge, basata su Chromium, che apre nuove possibilità di utilizzo su Xbox. Disponibile ormai da sei mesi per gli utenti Insider, la nuova versione di Edge viene ora messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come abbiamo visto, essendo questa basata su Chromium consente l'uso di applicazioni prima inaccessibili, come la possibilità di usare Google Stadia, ma anche GeForce Now, cosa che apre prospettive molto interessanti. In precedenza, abbiamo visto ad esempio su Xbox andare Death Stranding e Valheim attraverso GeForce Now, oppure Days Gone su Xbox Series X, tutto attraverso il nuovo browser Edge. Quest'ultimo consente anche l'uso di Discord.

Per quanto riguarda l'aspetto, il nuovo Edge di Xbox Series X|S e Xbox One appare praticamente identico a quello visibile su PC e Mac, o anche mobile, con anche l'aggiunta delle funzionalità tab verticali e Collezioni, oltre alla possibilità di sincronizzare il browser attraverso l'account Microsoft con tutti gli altri dispositivi.

Supportati anche mouse e tastiera, mentre mancano in questo caso le estensioni e la possibilità di entrare nella modalità sviluppatore per accedere agli strumenti di modifica sul codice sorgente.