Steam Deck: Easy Anti-Cheat adotta il supporto per Linux e Mac

Disponibile per gli sviluppatori, l'ultimo aggiornamento del software Easy Anti Cheat include il supporto per macOS e per Linux, inclusi i layer di compatibilità Wine e Steam Proton. Questo significa che il sistema operativo SteamOS 3 di Steam Deck, qui analizzato nel dettaglio, godrà del supporto per il diffuso software anti-cheat, pensato per funzionare anche con il summenzionato Proton e quindi con i giochi Windows fatti girare sull'OS di Valve basato sulla distribuzione Arch di Linux.

L'aggiunta del supporto per Linux nel software Easy Anti-Cheat è un passo in avanti importante. D'altronde parliamo di una console che pur essendo pensata per funzionare senza problemi anche installandoci sopra Windows 10 e l'imminente Windows 11, nasce a braccetto con la nuova incarnazione di SteamOS, un'evoluzione del sistema operativo Valve che guarda alle interfacce da console, ottimizzazioni incluse, e promette di funzionare con tutta la libreria di Steam.

Da qui l'importanza di renderlo un sistema completo, inclusa la protezione dai cheat che è tra le priorità dichiarate di Valve. Possiamo quindi aspettarci novità anche per altri software anti-cheat da qui al lancio di Steam Deck, previsto per il mese di dicembre almeno per i primi preordini effettuati. Nel frattempo un prototipo della console si è mostrato in video, con tanto di interfaccia, nelle mani di uno sviluppatore cinese.