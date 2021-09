Mafia: Definitive Edition ora senza Denuvo, rimosso da 2K Games su PC

Mafia: Definitive Edition è ora senza Denuvo, con il sistema di anti-tamper che è stato rimosso da 2K Games con un recente aggiornamento alla versione PC, per la gioia dei molti detrattori di questo discusso sistema di sicurezza, che sembra responsabile spesso di problemi di performance.

È ormai pratica piuttosto comune, da parte dei publisher, mantenere Denuvo nei primi mesi di lancio di un gioco per cercare di proteggere il più possibile il titolo nuovo da possibili azioni di hackeraggio e pirateria, per poi "liberarlo" dal sistema anti-tamper una volta passata la finestra di lancio e dunque finito il periodo di massimizzazione dei guadagni dati dalle vendite iniziali.

In questo caso, 2K Games ha fatto passare anche più tempo di quanto visto in altri casi, visto che Mafia: Definitive Edition è uscito a settembre dell'anno scorso, dunque un anno fa.

Mafia: Definitive Edition, una scena del gioco che mostra quanto è migliorata la grafica

Proprio in questo periodo, peraltro, il gioco si trova disponibile con uno sconto del 40% sul prezzo originale su Steam, fino al 30 settembre.

Come abbiamo visto anche nella nostra recensione di Mafia: Definitive Edition, da parte di Tommaso Pugliese, il gioco è un remake completo dal punto di vista tecnico, ma piuttosto fedele all'originale per quanto riguarda contenuti, storia e meccaniche di gioco. Il tutto è stato ricostruito sul nuovo engine di Mafia 3 e appare ora in linea con le potenzialità dei nuovi hardware, segnando un interessante rilancio per un gioco che resta comunque molto interessante.