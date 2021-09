Steam Deck, l'interfaccia mostrata online in video da uno sviluppatore cinese

L'interfaccia dell'attesissimo ibrido tra una console portatile e un PC Steam Deck è stata mostrata online in video da uno sviluppatore cinese, che ci ha provato il suo gioco: l'action erotico Bloody Spell, ancora in Accesso Anticipato.

Naturalmente l'intenzione dello sviluppatore era quella di far vedere che il suo titolo gira perfettamente su Steam Deck, oltretutto anche molto fluido, ma c'è finita in mezzo anche l'interfaccia.

C'è da specificare che non è detto che questa sia la versione definitiva dell'interfaccia, visto che stiamo comunque parlando di un devkit e non dell'hardware che arriverà al grande pubblico. Comunque sia è interessante da vedere perché mostra come possa essere navigata sia usando i controlli, sia usando il touch screen. Per il sembra una versione avanzata dell'attuale interfaccia di Big Picture.

Attenzione, perché i contenuti di Bloody Spell sono NSFW. C'è da dire che nel filmato non viene mostrano niente di sconvolgente, quindi potete guardarlo tranquillamente.