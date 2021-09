Offerte Amazon: Deathloop per PS5 è già in sconto, un piccolo risparmio subito dopo l'uscita

Le offerte Amazon ci permettono di acquistare una copia di Deathloop per PS5 con un piccolo sconto. Solo dieci giorni dopo l'uscita è possibile trovare a circa -10€ il gioco di Arkane Lyon. Si tratta di uno sconto minimo, ma il gioco è disponibile da soli dieci giorni e chi era in dubbio (ed è stato convinto dalle recensioni) potrebbe recuperarlo subito senza investire il prezzo pieno.

Offerta Amazon Deathloop - PlayStation 5 € 64,39 Vedi

Offerta

Secondo quanto indicato sulla pagina Amazon, al momento della scrittura sono disponibili poche copie di Deathloop a questo prezzo. Se si è certi di volerlo acquistare a breve, tanto vale sfruttare questo piccolo sconto. Ricordiamo che il prezzo standard di Deathloop è 74.99€ su Amazon. Attualmente, potete anche recuperare la versione con Poster in Metallo (Esclusiva Amazon) a 69.99€.

Deathloop è uno sparatutto in prima persona ambientato in un'isola. Il personaggio è bloccato in un loop di morte, come da titolo: ogni volta che viene sconfitto, riparte da capo portando con sé qualche potenziamento e la conoscenza ottenuta. L'obiettivo è eliminare una serie di bersagli, ma nel farlo dovremo fare attenzione anche alle invasioni di altri giocatori, che ci renderanno la preda.

Il protagonista di Deathloop

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.