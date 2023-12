Xbox Year in Review: Phil Spencer svela le sue statistiche e a quali titoli ha giocato di più

Phil Spencer, il boss della divisione gaming di Microsoft, ha condiviso su X | Twitter il suo "Xbox Year in Review" ovvero il riassunto con le statistiche e i giochi con cui ha passato più tempo durante l'anno.

Come possiamo vedere nel post qui sotto, il boss di Xbox nel 2023 ha giocato per la bellezza di 917 ore a 82 giochi differenti, sbloccando tra l'altro 382 obiettivi.

Starfield è il gioco su cui ha passato più tempo in assoluto con 148 ore di gioco in totale, seguito da Diablo 4 con 130 ore e Pillars of Eternity: Hero Edition con 124 ore. Inoltre, Spencer quest'anno ha apprezzato particolarmente i GDR, dato che questo genere rappresenta il 50% dei titoli che ha giocato nel 2023.

Le 148 ore accumulate su Starfield sono sicuramente tante, ma sono nulla in confronto alle 233 ore che il boss di Xbox ha speso l'anno scorso a dare la caccia ai vampiri in Vampire Survivors, purtroppo senza successo.