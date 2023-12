Might & Magic: Fates potrebbe essere il nuovo capitolo della serie, un open world tripla A

Recentemente è emersa una voce di corridoio abbastanza consistente sull'esistenza di Might & Magic: Fates, ossia il nuovo capitolo della celebre serie di giochi di ruolo, che si dice essere un open world tripla A. Da cosa nasce l'indiscrezione?

Il mese scorso Ubisoft ha registrato due nuovi domini: mightandmagicfates.com e might-and-magic-fates.com, come riportato dall'utente X Kurakasis, che ha anche aggiunto altri dettagli sull'intera faccenda, ricordando che l'anno scorso Ubisoft Shangai ha assunto per un nuovo Might and Magic tripla A non ben definito.

Unendo i puntini, Might & Magic: Fates dovrebbe essere in sviluppo negli studi di Ubisoft Shangai. Sempre dagli annunci si è dedotto che si tratterebbe di un open world, visto che era chiaramente indicato nei testi.