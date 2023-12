Fallout: New Vegas, mod aggiunge un tributo alla memoria dell'attore Matthew Perry

Da notare che il modder l'ha posizionata nelle vicinanze in cui si incontra per la prima volta il personaggio di Benny.

Un modder ha deciso di aggiungere un tributo alla memoria dell'attore Matthew Perry in Fallout: New Vegas , realizzando una mod apprezzatissima da parte della comunità. Si tratta di una semplice lapide, posizionata nel cimitero di Goodsprings, in cui, a fianco alla foto dell'attore si possono leggere la sua data di nasciata e quella di morte (19 agosto 1969 - 28 ottobre 2023), mentre nalla parte bassa si trova una dedica, che riprende una delle frasi di Benny, il suo personaggio nel gioco: "Avvocato, amico, giocatore - È un gioco, e i giochi hanno vincitori e sconfitti. Io preferisco i primi e tu?"

Un sentito omaggio

La lapide con la dedica a Matthew Perry

Matthew Perry era diventato enormemente famoso per il suo ruolo di Chandler Bing nella serie TV Friends, ma molti videogiocatori lo amavano anche per quello di Benny in Fallout: New Vegas, ottenuto dopo aver espresso amore incondizionato per Fallout 3 durante una trasmissione televisiva.

La mod, creata da TunnelSnakesFool, si chiama: "For Matty - A Tribute to Matthew Perry" ed è liberamente scaricabile da Nexus Mods. Oltre al tributo, aggiunge anche una pistola chiamata "My Friend", recuperabile subito sotto alla lapide.