XCOM: Chimera Squad per PC annunciato con data d'uscita e gameplay

2K e Firaxis Games hanno annunciato a sorpresa XCOM: Chimera Squad, uno strategico a turni dalla forte impronta narrativa che sarà un'esclusiva PC. La data d'uscita ufficiale è il 24 aprile 2020, ossia tra dieci giorni, a un prezzo davvero accessiile: 9,99€. Da notare che il gioco sarà completamente in italiano.

XCOM: Chimera Squad è ambientato cinque anni dopo i fatti raccontati in XCOM 2, con gli alieni, gli umani e gli hybrid che ormai collaborano in piena armonia. La Chimera Squad è il nome di un gruppo di soldati scelti che lavora per fermare chi vuole mettere fine alla pace ritrovata dopo anni di furiosi conflitti.

Leggiamo la descrizione ufficiale di XCOM: Chimera Squad tratta dalla pagina Steam del gioco:

Dopo anni di dominio alieno, l'umanità ha vinto la guerra per la Terra. I Padroni hanno abbandonato il pianeta, lasciandosi alle spalle anche i loro ex soldati. Ora, cinque anni dopo gli eventi di XCOM 2, umani e alieni stanno lavorando insieme per dare vita a una civiltà di cooperazione e coesistenza.

Benvenuti alla Città 31, un modello di pace in un mondo post-invasione. Purtroppo non tutti gli abitanti della Terra sono favorevoli a un'alleanza interspecie. La Chimera Squad, una squadra d'élite composta da agenti umani e alieni, deve trovare il modo di lavorare in armonia per eliminare le minacce nascoste che stanno seminando il caos in città.

I tuoi agenti sono unici: ognuno ha abilità tattiche speciali e diverse motivazioni per unirsi alla Chimera Squad. Invia i membri scelti a indagare e combattere i pericoli che serpeggiano nei distretti della Città 31. Guida la Chimera Squad in una nuova esperienza che rinfresca l'eredità del gioco a turni di XCOM sfruttando strategia, lavoro di squadra e un nuovo gameplay basato sulle irruzioni per completare gli obiettivi delle missioni.

Il futuro della CIttà 31 è nelle tue mani.

Agenti umani e alieni unici

ognuno degli 11 agenti ha una personalità e delle abilità tattiche distinte, che includono attacchi esclusivi della loro specie come la Proiezione lingua delle Vipere.

Classi specializzate e complementari

esegui combo devastanti mettendo insieme gli agenti giusti e usando azioni cooperative. La differenza tra la riuscita e il fallimento di una missione sta nella composizione della squadra.

Combattimento tattico rivisitato

le missioni sono strutturate come una serie di incontri discreti ed esplosivi, mantenendo l'azione intensa e imprevedibile.

Modalità Irruzione

plasma il campo di battaglia a tuo vantaggio con una nuova fase di combattimento che lancia la tua squadra direttamente nella mischia. Assegna strategicamente i tuoi agenti a diversi punti di entrata e coordina l'assalto con un campionario di abilità esclusive dell'Irruzione.

Turni frapposti

un sistema di iniziativa automatica posiziona ciascun agente e nemico in un ordine di turni alternati, creando nuove possibilità strategiche a seconda di quale unità agirà (e quale unità correrà il maggior pericolo).

Sezione strategica ricca di suspense

oltre ai combattimenti, dovrai gestire un QG high-tech, e starà a te scegliere quando completare operazioni, indagini e compiti degli agenti in una corsa contro il tempo. Il malcontento è in costante crescita nei vari distretti, e la Città 31 è sempre più vicina all'anarchia totale.

Prima di lasciarvi vi invitiamo a guardare i due video rilasciati da 2K per accompagnare l'annuncio: uno lo trovate in testa alla notizia ed è il classico trailer di presentazione, mentre l'altro è qui di seguito e mostra il gameplay di XCOM: Chimera Squad.