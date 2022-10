Xiaomi 12T e 12T Pro: caratteristiche, prezzi e disponibilità della nuova serie di smartphone Android

In una giornata particolarmente frizzante per il produttore cinese Xiaomi, ecco arrivare l'annuncio del nuovo modello che va ad arricchire la serie 12 del suo più recente smartphone. Stiamo parlando di Xiaomi 12T, una linea che prevede un modello base e un modello Pro. In questa occasione sono state svelate anche tutte le caratteristiche di entrambi gli apparecchi, nonché la data di disponibilità e i prezzi italiani.

Durante la presentazione, avvenuta in occasione dell'evento di lancio globale, tenutosi presso il BMW Welt di Monaco di Baviera, sono state sottolineate in particolare le virtù in ambito fotografico dei nuovi modelli ed è stata esaltata la durata delle nuove batterie.

La nuova serie di Xiaomi

Il sistema di imaging della serie Xiaomi 12T garantisce un'esperienza fotografica senza precedenti su uno smartphone, ideale per chi cerca la perfetta combinazione tra prestazioni eccezionali e creatività nella produzione di contenuti.

Xiaomi 12T, il modello più economico, è dotato di un comparto fotografico composto da una tripla fotocamera di livello professionale, la principale da 108 MP, un'ultra-wide da 8 MP e una macro da 2 MP capaci di offrire immagini nitide e luminose in ogni condizione, compresi gli ambienti con scarsa illuminazione.

Importante il salto di livello con Xiaomi 12T Pro, il modello di punta che, grazie alla sua fotocamera principale da 200 MP, provvista di in-sensor zoom 2x, può sfruttare a fondo le capacità dell'ampio sensore da 1/1,22" per scattare ritratti ancora più sorprendenti e mettere in risalto colori e dinamiche di ampi paesaggi. L'elevata nitidezza, la capacità fotografica notturna e la messa a fuoco rapida sono garantiti da un sistema di imaging da 200 MP di altissimo livello, supportato da un hardware innovativo e da algoritmi avanzati di Intelligenza Artificiale di Xiaomi.

Queste caratteristiche, insieme a una serie di altre ottimizzazioni, permettono di catturare la scena nei minimi dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione, o quando si riprendono soggetti in rapido movimento senza perdere la messa a fuoco.

Xiaomi ProCut permette inoltre di ottenere diverse composizioni per migliorare lo scatto iniziale od offrire alternative creative all'utente. Con Ultra Burst è possibile scattare 30 foto al secondo, così da non perdere mai il momento perfetto.

Altro elemento di spicco è la durata della batteria, definita eccezionale, con la ricarica che è estremamente veloce: entrambi i dispositivi vantano una capacità da 5.000 mAh e un HyperCharge da 120 Watt, per un'autonomia garantita fino a 13,5 ore e una carica al 100% in soli 19 minuti, supportata dal sistema Xiaomi AdaptiveCharge, che memorizza le abitudini di ricarica quotidiane degli utenti per ottimizzare la salute della batteria sul lungo termine.