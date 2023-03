Xiaomi 13 e 13 Pro: preordine Amazon in sconto, il prezzo cala ancora prima dell'uscita

Tramite Amazon Italia è possibile fare il preordine di Xiaomi 13 e 13 Pro. Il prezzo del modello da 8+256 GB è ora scontato di 207.38€, mentre il modello da 12+256 GB è in sconto di 120€. Il modello Pro è invece in sconto di 210€. La data di uscita è il 12 marzo 2023. Potete trovare il smartphone a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Lo sconto attuale è il migliore mai proposto su Amazon per il preordine, fino a questo momento. Se fate il preordine ora e il prezzo dovesse calare prima della spedizione, pagherete il prezzo più basso senza dover eseguire altre azioni. Il modello da 8+256 GB è disponibile anche a un prezzo inferiore se comprato e spedito da un venditore terzo: potete scegliere il modello spedito da Amazon sulla destra, nella pagina prodotto di Amazon. Il modello Pro, invece, è spedito e venduto da un venditore terzo.

Xiaomi 13 propone 8 GB o 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il display è un Full HD+ a 120 Hz AMOLED da 6.36 pollici. Monta una fotocamera da 50 MP. È uno smartphone sottile (7.98 mm) e pesa 189 grammi. La batteria è da 4.500 mAh con ricarica 67 W.

Xiaomi 13 Pro monta 12 GB di RAM e 256 GB, con schermo WQHD+ dinamico a 120 Hz AMOLED da 6.73 pollici. Monta una fotocamera da 50 MP. La batteria è da 4.820 mAh con ricarica 120 W.