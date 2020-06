XIII remake: data d'uscita ufficiale e nuove immagini

Il remake di XIII uscirà il 10 novembre 2020. La data d'uscita ufficiale per tutte le piattaforme, ossia PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, è stata svelata da Amazon Spagna, che ha mostrato anche le edizioni speciali del gioco.

La limited edition di XIII conterrà, oltre a una copia del gioco, anche tre cartoline e la raccolta di skin "Golden XIII Weapons". Inoltre avrà una confezione di metallo.

Leggiamo la descrizione ufficiale di XIII:

XIII è uno sparatutto in prima persona in cui vesti i panni di "Tredicesimo", un soldato colpito da amnesia e accusato di aver assassinato il presidente degli Stati Uniti. Ti risveglierai sulla spiaggia di Brighton Beach, ferito e senza ricordare nulla di quello che ti è accaduto. Gli unici indizi a tua disposizione sono una chiave e un misterioso tatuaggio vicino alla clavicola che raffigura il numero romano "XIII". Per ottenere tutte le risposte che cerchi dovrai attraversare i 34 livelli di una campagna da affrontare tutta in solitaria. Per fortuna lungo il tuo cammino troverai un intero arsenale di armi che ti torneranno certamente utili: se le domande non mancheranno di certo, almeno lo stesso varrà per le munizioni!

Vediamo ora qualche nuova immagine del remake, che mostra la bontà del lavoro fatto dagli sviluppatori (considerando che il XIII originale risale all'ormai lontanissimo 2003):