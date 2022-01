Zelda: Majora's Mask arriverà a febbraio per gli abbonati a Nintendo Switch Online

The Legend of Zelda: Majora's Mask sarà uno dei nuovi giochi in arrivo nel catalogo di titoli gratuiti per gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, previsto per febbraio e ancora senza una data di uscita, ma il lancio è ufficiale visto il tweet da parte di Nintendo of America.

Si amplia dunque il catalogo di giochi Nintendo 64 disponibili per gli abbonati al servizio: questi sono infatti tra i bonus esclusivi del Pacchetto Aggiuntivo lanciato qualche mese fa per Nintendo Switch Online, che espande i servizi della console Nintendo con i titoli scaricabili liberamente per Nintendo 64 e Sega Mega Drive oltre a mettere a disposizione l'espansione Happy Home Paradise di Animal Crossing: New Horizons.



Il gioco in questione ha bisogno di ben poche presentazioni: uscito nel 2000 su Nintendo 64, si tratta del capitolo successivo allo storico The Legend of Zelda: Ocarina of Time, da molti considerato uno dei migliori in assoluto, nonostante sia anche uno dei più strani e oscuri. È basato su un particolare sistema che, prima di molte altre sperimentazioni più recenti, propone una sorta di loop temporale nel quale Link deve cercare di eseguire più azioni possibili prima che il mondo venga distrutto dallo schianto della luna.

Già le premesse fanno capire come The Legend of Zelda: Majora's Mask abbia dei toni decisamente più dark rispetto agli altri capitoli della serie, e anche per questo rimane un gioco sempre affascinante e da riscoprire grazie al rilancio attraverso Nintendo Switch Online. Ricordiamo che in questi giorni, nel catalogo, è stato messo a disposizione Banjo-Kazooie.