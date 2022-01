Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri, pre-load disponibile, ecco le dimensioni

Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri è disponibile al pre-load su PS5, riferisce in queste ore l'account Twitter PlayStation Game Size, che come da tradizione informa anche sulle dimensioni del gioco e lo spazio richiesto sull'SSD della console per l'installazione.

Con l'uscita prevista il 28 gennaio 2022, Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri può dunque essere scaricato in anticipo già da ora, una settimana prima del suo lancio ufficiale sul mercato. Le dimensioni totali, in base a quanto riferito dall'account in questione, specializzato proprio in comunicazioni di questo tipo, dovrebbero essere di 67,319 GB sull'SSD di PS5, in attesa di eventuali aggiornamenti.



La raccolta in questione comprende Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L'Eredità Perduta insieme in un'unica soluzione, entrambi rimasterizzati con un miglioramento grafico generale per sfruttare al meglio il potenziale aggiuntivo fornito dall'hardware di PS5. All'interno, oltre ai contenuti originali, troviamo la modalità Performance Plus, che punta ad offrire i 120 fps, oltre alle modalità Fedeltà Grafica a 4K e 30 fps, o la classica Modalità Performance a 60 fps.

Un'altra aggiunta applicata è inoltre il supporto per il controller DualSense e le sue specifiche caratteristiche, ovvero feedback aptico e grilletti adattivi. Uncharted: Raccolta - L'Eredità dei Ladri è previsto arrivare anche su PC. Di recente abbiamo visto nuove immagini su PS5 e abbiamo visto il prezzo dell'upgrade da PS4, ovvero i classici 10 euro.