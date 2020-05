A Fold Apart, la recensione

Il perché è presto detto: ogni stage si presenta come un foglio di carta a due facce, che possiamo piegare ai bordi e voltare perché le piattaforme si raccordino e il personaggio che controlliamo possa raggiungere la stella che segna la conclusione dell'enigma. Un concetto un po' complicato da descrivere, ma che nella pratica si rivela piuttosto intuitivo e ci accompagna nelle tre ore scarse necessarie per completare il gioco.

Una situazione che può verificarsi spesso nella vita reale, e che gli autori del gioco hanno cercato di affrontare attraverso una serie di scambi che vengono utilizzati per giustificare narrativamente la progressione fra i livelli, in grado di proporre meccaniche puzzle molto originali.

Nel cimentarci con la recensione di A Fold Apart ci siamo trovati di fronte a una storia diversa dal solito, parecchio concreta e plausibile: quella di una coppia che deve separarsi perché uno dei due trova il lavoro dei suoi sogni in una città lontana, ma l'altro desidera restare perché a sua volta sta svolgendo l'attività che ha sempre voluto fare.

Gameplay

Come accennato, A Fold Apart è probabilmente stato sviluppato con in mente i dispositivi touch, in particolare i tablet, visto il tipo di gameplay che caratterizza l'esperienza. Toccando lo schermo è infatti possibile determinare lo spostamento del personaggio, in maniera indiretta, mentre trascinando i bordi dei "fogli" potremo andare a creare le pieghe che servono perché una determinata porzione di immagine si adatti all'altra, creando un passaggio percorribile.

I puzzle che il gioco propone si fanno man mano più complessi, com'è normale che sia: nelle prime fasi la sfida ruota soprattutto attorno a degli oggetti da evitare, che bloccano il nostro movimento ma che possiamo far scomparire nascondendoli nelle pieghe della carta; a patto però che le misure alla fine siano quelle giuste e la strada ci porti dove ci deve portare, ovverosia a raccogliere la stella necessaria per completare lo stage.

Procedendo nella campagna vengono introdotte alcune variazioni sul tema, con i fogli che possono essere piegati anche in verticale e in diagonale, il che produce situazioni effettivamente stuzzicanti da risolvere. Il problema è che tutto si svolge con ritmi molto lenti, probabilmente al fine di consentire a determinate parole di sedimentare per il tempo necessario, e soprattutto all'inizio dell'avventura ciò può rappresentare un grosso ostacolo a continuare. Il modo con cui le tematiche narrative vengono affrontate, inoltre, ci è apparso un po' scontato e banale.

Nello stile grafico e nella direzione artistica di A Fold Apart si notano le influenze di film d'animazione come Up, ma al di là del design dei personaggi, invero molto riuscito e peculiare, il gioco si perde un po' proponendo scenari spesso scialbi, con qualche acuto ma anche tante soluzioni semplicistiche e generiche. La colonna sonora può contare su di un buon tema principale, ma poi anch'essa perde un il filo e l'ispirazione, diventando ripetitiva.