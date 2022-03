A Musical Story, la recensione di un magnifico “trip” audiovisivo

Chi ha vissuto appieno quel ventennio è figlio del dopoguerra, nipote di un conflitto mondiale di cui ha sentito parlare, ma del quale ha potuto vividamente osservare i risultati, prima che venissero coperti rapidamente da un velo d'illusionistico "risorgimento". Tuttavia, testimonianze più o meno dirette sono arrivate fino a oggi, dandoci l'idea (o meglio, costruendola per noi) di cosa significasse vivere in quegli anni di fermento culturale. Così, abbiamo impresse nelle nostre teste delle associazioni percettive che scattano ogniqualvolta ci troviamo a contatto con suoni e immagini provenienti da quel periodo o raffiguranti esso. Chi non ha in mente l'immagine di Jimi Hendrix sul palco di Woodstock o il discorso di Martin Luther King davanti al Lincoln Memorial o, ancora, i resoconti visivi del Vietnam attraverso l'obiettivo di fotografi come Nick Út ed Eddie Adams?

Vi ricordate gli anni a cavallo tra i Sessanta e i Settanta? Quelli delle rivolte studentesche, delle tensioni tra due potenze globali e delle loro innumerevoli "corse", dell'affermazione dell'elettronico come mezzo comunicativo e artistico, della controcultura? Vi ricordate che aria si respirava in quegli anni? Probabilmente no, ma d'altronde, neanche noi possiamo.

Una narrazione audiovisiva

A Musical Story: un viaggio on the road privo di parole

A Musical Story è esattamente ciò che suggerisce il titolo: una storia musicale. Infatti, per l'intera durata del gioco, le parole non vengono mai usate come forma di comunicazione. Gli unici elementi che narrano le vicende trattate sono immagini e, soprattutto, suoni. Attraverso questi due mezzi, si dipana dinanzi a noi e al protagonista, bloccato in un coma, il viaggio on the road con la band di quest'ultimo, diretta verso un festival musicale che richiama a gran voce l'immaginario di Woodstock. Come ogni viaggio, però, la strada intrapresa può portare in territori non prestabiliti.

Questo non significa che abbiamo possibilità di scegliere il destino del giovane Gabriel e dei suoi amici: la storia narrata è lineare e non vengono dati poteri decisionali al giocatore, una presa di posizione che sta diventando sempre più rara all'interno del panorama videoludico. Raccontare una storia univoca, senza bivi, che va da un punto a un altro in una traiettoria rettilinea, implica una forte fiducia e urgenza comunicativa. A Musical Story rientra in questi parametri, ma è indubbio che l'efficacia di tale approccio narrativo funziona solo in parte.

A Musical Story: attraverso la ricostruzione dei ricordi di Gabriel, scopriamo i retroscena del suo viaggio verso Pinewood

La privazione di una voce e la responsabilità affibbiata ai soli suoni e alle sole immagini non è riuscita esattamente a farci legare empaticamente con i personaggi. Eravamo sempre sul limitare di venire inglobati emotivamente da questa narrazione, ma qualcosa ci negava l'accesso, come se stessimo guardando il tutto da dietro un vetro (che, per certi versi, è così). L'altro lato della medaglia, però, ci ha visto completamente assuefatti a questo universo audiovisivo, che richiama in tutti i modi il territorio americano, ma che potrebbe anche tranquillamente mostrare quello francese, dove sono cresciuti i membri del team di sviluppo. La questione non riguarda tanto l'identificazione di questo o quell'altro luogo, quanto gli anni Settanta come suolo iconografico della memoria collettiva.