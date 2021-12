A Short Hike, la recensione di un piccolo e prezioso open world

Un breve racconto di formazione

A Short Hike: la storia della giovane Claire e della sua scalata di Hawk Peak

Il titolo del gioco racchiude le diverse anime dell'avventura che è intenzionato a proporre. Una di queste è sicuramente la storia di una vera e propria escursione, intrapresa dalla giovane Claire su consiglio della zia durante una giornata (apparentemente infinita) nel parco nazionale di Hawk Peak Island.

In questo microcosmo abitato da animali antropomorfi, il nostro obiettivo è quello di accompagnare Claire in questa scalata, che la porterà a conoscere bizzarri individui e, come nei più tradizionali racconti di formazione, anche se stessa.

L'arrampicata fino al picco del monte è proprio la metafora della crescita di questo personaggio. Eppure, la narrazione sembra concentrarsi più sui fugaci incontri che non sulla caratterizzazione del personaggio principale, relegato alla sola funzione di mezzo per esplorare questo strambo mondo. Non si sente l'effettiva evoluzione del carattere di Claire.

Più che un'esperienza seminale nella vita di questo individuo, sembra una di quelle avventure estive che vengono in mente anni dopo durante una cena in compagnia di amici. Per quanto l'intenzione fosse legittima, lo sviluppo risicato del personaggio della piccola protagonista non riesce a colpire nel segno.

Nonostante ciò, A Short Hike si distingue proprio per gli incontri casuali, non strettamente necessari per raggiungere la cima della montagna. Ognuno dei personaggi che si incontrano lungo il cammino ha la sua storia e le sue peculiarità, sia caratteriali che fisiche, il che li rende facilmente riconoscibili e rintracciabili all'interno del mondo di gioco, cosa non sempre scontata (ma va detto anche che la mappa non è tra le più grandi in circolazione).

Quindi, è un gioco che si concentra più sull'ecosistema sociale che circonda la protagonista che non sulla protagonista stessa. Una scelta non per tutti i palati, ce ne rendiamo conto, ma che riesce ad avere anche un suo fascino, se si preferisce immergersi all'interno di un ambiente rispetto a calarsi nei panni di un personaggio terzo.