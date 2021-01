AMD Ryzen 9 5950X: la recensione del top di gamma desktop

La recensione del Ryzen 9 5950X ha per protagonista il peso massimo della nuova serie Ryzen 5000, un processore da 16 core e 32 thread che si propone come opzione di punta per l'intero segmento consumer con un progresso in termini di potenza bruta anche sul 3950X grazie al salto del 19% in termini di IPC. Merito, lo sappiamo già, dell' architettura Zen 3 la cui evoluzione comprende ottimizzazioni che hanno finalmente sciolto i nodi nel gaming in 1080p dei Ryzen precedenti facendo del Ryzen 9 5950X un'opzione da tenere d'occhio per chi vuole il massimo in ogni campo (e può permetterselo). Al prezzo di 799 euro , già aumentato di 50 euro rispetto alla generazione precedente, vanno infatti aggiunti i rincari aggravati dalla scarsa disponibilità di processori.

Le caratteristiche di un peso massimo

Il Ryzen 9 5950X è un processore enthusiast pensato per chi vuole potenza in quantità, magari anche nell'ottica del coding e delle applicazioni, pur restando nell'ambito delle configurazioni da gioco. Gira infatti senza troppi problemi anche con le schede madri B550 anche se il meglio lo dà inevitabilmente con il chipset dei modelli X570, equipaggiati con VRM in grado di garantire tutta l'alimentazione necessaria a una CPU che come gli altri Ryzen 5000 cerca di spingersi autonomamente al massimo, riuscendo effettivamente a tenere i 4.9 GHz sul singolo core riportati dalle caratteristiche. Sfoggia inoltre 64 MB di cache di livello 3 complessiva e l'ovvio supporto per il PCIe 4.0, con un totale di 36 "linee" libere tra CPU e chipset che sono più che sufficienti per le esigenze di parecchi professioni. Si sposa quindi anche con le necessità della maggior parte dei creator, garantendo al contempo il massimo in gioco grazie alle ottimizzazioni dell'architettura Zen 3.

Tra l'altro in ballo c'è un cambiamento molto importante nella struttura delle CPU con i nuovi CCX che contengono il doppio dei core, arrivando a 8 cadauno e diminuendo per numero complessivo, e così facendo godono del doppio della cache di livello 3, nonostante il quantitativo complessivo di quest'ultima resti invariato. I 32 MB di cache per ognuno dei due blocchi di core, tra l'altro, sono stati riorganizzati per migliorare il traffico dati, altra ottimizzazione che si aggiunge ai miglioramenti alla pipeline e all'efficienza, con il TPD che resta lo stesso di 105W del 3950X nonostante i 200MHz di picco di clock in più. A compensare, però, c'è anche un clock base inferiore al 3950X, seppur di soli 100 MHz con 3.4 GHz che non rappresentano certo la velocità di crociera della GPU. Il Ryzen 9 5950X viaggia infatti a 4250 MHz su tutti i core con un dissipatore Scythe Mugen 5, come vedremo sufficiente per mantenere temperature più che accettabili.

Certo, pur non essendo tra i più costosi il dissipatore Scythe eleva comunque il prezzo della CPU, ma a differenza di quanto succede con i Ryzen 5800X e 5900X non rappresenta una spesa aggiuntiva rispetto alla generazione precedente, visto che non è incluso nemmeno con il Ryzen 9 3950. Il prezzo del 5950X, però, risulta comunque più alto di quello del predecessore, con 50 euro di rincaro che ci portano a 799 euro di prezzo consigliato a i quali vanno aggiunti fino a oltre 400 euro di sovrapprezzo a causa della scarsa diponibilità. Questa, però, dipende anche da una domanda elevata, frutto di incrementi prestazionali che in diversi casi superano il 19% legato alle istruzioni per clock e si riflettono anche sul gaming, con guadagni a doppia cifra in 1080p, laddove il processore ancora un peso notevole e può frenare la GPU.