Fruit Ninja 2, la recensione

Sembra passato un secolo dal 2010 e dal punto di vista tecnologico in effetti è così, eppure alcune idee possono continuare a restare valide sul fronte dei videogiochi anche a distanza di ere, come dimostra la recensione di Fruit Ninja 2. L'ultima decade ha visto un'esplosione e una trasformazione totale del panorama mobile, ha visto passare trend e mode, generi affermarsi e decadere nel giro di pochi mesi, ma stranamente Fruit Ninja è rimasto sempre al di fuori di tutto questo, restando fermo al suo primo capitolo, aggiornandosi con integrazioni ed eventi speciali ma senza volersi reinventare per tornare a competere in un ambiente fondamentalmente diverso. Bisogna pensare che il titolo Halfbrick è arrivato nel 2010: in quell'epoca Candy Crush Saga non esisteva ancora, FarmVille andava alla grande ed emergevano i primi fenomeni mobile sul piccolo (per gli standard di adesso) schermo del neonato iPhone 4, tra i quali un posto d'onore venne subito conquistato da Fruit Ninja, in quelle prime sperimentazioni di gameplay incentrato sugli utilizzi più elementari del touch screen. Considerando dove siamo arrivati, con le esperienze videoludiche più avanzate come quelle presenti anche su Apple Arcade, è comprensibile che la serie non abbia trovato molti sbocchi ma proprio per questo incuriosisce particolarmente questo nuovo capitolo.





Quali nuove idee geniali saranno state elaborate per rilanciare una formula arcaica come quella dell'originale? Che ardite commistioni di elementi e ibridazioni di gameplay avranno escogitato in Halfbrick? Ebbene... in effetti, nessuna, a onor del vero. Fruit Ninja 2, nel pieno dell'azione, si presenta esattamente come l'originale di dieci anni fa, con la necessità di tagliare i frutti al volo strusciando come ossessi il dito sul touch screen, ora come allora senza stare troppo a prendere la mira o andare per il sottile, a dirla tutta. Il lavoro svolto da Halfbrick su questo seguito riguarda più un arricchimento marginale dell'esperienza di gioco, ampliando le varie modalità, migliorando grafica ed elementi tecnici e aggiungendo qualcosa in più tra spade e abilità speciali, ma lasciando sostanzialmente intatto il nocciolo del gameplay originale. Cosa che da una parte garantisce la sicurezza di una meccanica di gioco funzionante e ben rodata ma dall'altra parte, ovviamente, elimina qualsiasi fattore di originalità e sorpresa.