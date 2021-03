Lust from Beyond, la recensione di un survival horror dalle forti tinte erotiche

Spesso i videogiochi affrontano l'erotismo in modo pecoreccio e volgare. In particolare i giochi dichiaratamente erotici sembrano sempre volersi proporre come dei surrogati dei film pornografici, come se tra la castità assoluta e la rappresentazione particolareggiata dei rapporti sessuali non ci fossero delle infinite sfumature possibili ed esplorabili. Lust from Beyond si propone invece come un'avventura dichiaratamente erotica , ma desiderosa di affrontare il tema in modo più alto, per così dire, introducendolo in una cornice narrativa che lo magnifichi, anziché svilirlo, come vedremo nel corso della recensione .

Ispirato ai racconti di H.P. Lovecraft e alle opere di H.R. Giger e Zdzislaw Beksinski, Lust from Beyond è ambientato ai nostri giorni e racconta di Victor Holloway, un antiquario affetto da dipendenza dal sesso che decide di curarsi per non compromettere il rapporto con la sua attuale compagna, Lily. Victor è anche oppresso da degli strani sogni, che si riveleranno più reali di quanto potesse mai immaginare e che lo metteranno in contatto con il Culto dell'Estasi, guidato dalla misteriosa Amanda Moon, che gli farà scoprire l'esistenza di Lusst'Ghaa, una dimensione parallela, dominio del dio del piacere lauv'abrarc, i cui abitanti vivono perennemente in preda all'euforia sessuale e spesso provano piacere dal dolore degli altri. Il tutto si traduce in un' avventura horror in cui non mancano momenti sessualmente espliciti, ma tutti ben contestualizzati dal racconto e mai gratuiti o messi tanto per soddisfare il gusto voyeuristico del giocatore, tanto che la storia offre anche un buon crescendo drammatico, che sfocia in uno dei due possibili finali.

Gameplay adventure

In termini di gameplay Lust from Beyond offre una buona varietà di cose da fare. Sin dai primi capitoli per poter andare avanti il giocatore viene chiamato a risolvere degli enigmi, in realtà mai troppo complicati, che però richiedono di esplorare in lungo e in largo i livelli, come ad esempio trovare alcuni oggetti per completare un ordine per il negozio di Victor o reperire un volantino per poter telefonare a un certo personaggio. In questo senso il gioco è abbastanza netto a livello di design e non dà quasi mai indicazioni precise su dove trovare cosa, tanto che alcuni potrebbero trovarlo a tratti quasi dispersivo. In realtà quella degli sviluppatori ci è sembrata una scelta deliberata, fatta per aumentare la difficoltà del gioco e per dare modo agli utenti di studiare palmo a palmo ogni mappa, dove dettagli nascosti e piccoli segreti non mancano. Un problema vero è però quello della difficoltà di individuare gli oggetti interattivi, che richiedono sostanzialmente di avvicinarsi a ogni cosa visibile per verificare che possa essere utile o meno. Fortunatamente le fasi adventure sono abbastanza tranquille, nel senso che spesso il giocatore viene lasciato libero di muoversi, senza nemici a opprimerlo, quindi si ha tutto il tempo che si vuole.

Con il proseguo del gioco, che in totale abbiamo impiegato poco più di otto ore a completare, anche gli enigmi si evolvono. Ad esempio ottenuta una pistola vengono introdotti dei puzzle dove bisogna sparare a certi elementi dello scenario. Il tutto è studiato abbastanza bene, anche se dobbiamo ammettere che molti potrebbero trovare un po' troppo lento il ritmo generale, nonostante l'accelerazione repentina di alcune sequenze. I momenti peggiori, da questo punto di vista, sono le fasi adventure che si svolgono su Lusst'Ghaa, molto più ripetitive nel design di quelle che si svolgono nel nostro mondo e più incentrate su dei puzzle ambientali non proprio interessanti. Forse si poteva evitare di rendere il mondo dell'estasi un luogo dove bisogna andare in giro a caccia di pezzi di oggetti, ma immaginiamo che così si sarebbe accorciato parecchio il gameplay.