Opus: Echo of Starsong, la recensione

Abbiamo recensito Opus: Echo of Starsong su PC e non vediamo l'ora di raccontarvelo.

Nel suo mix di generi, in cui si alternano anche semplici fasi di esplorazione in 2.5D, Opus: Echo of Starsong svela piano piano una trama che trascende il tempo e lo spazio, i cui insegnamenti più preziosi sono la difficoltà nell' imparare ad amare e accettare sé stessi mentre si vive la propria vita, senza dipendere dal giudizio degli altri. Un racconto agrodolce, perché parte dal futuro per tornare indietro e richiamare alla mente un passato ormai troppo lontano, con il rimpianto di chi ha fatto tutto ma non, forse, la sola cosa ad avere importanza.

Il mercato videoludico accoglie così tanti progetti che è impossibile stare dietro a tutti. Anche impegnandosi, fiumi di videogiochi passano inosservati ai nostri occhi rischiando di farci perdere esperienze che, invece, andavano provate e fatte conoscere a quante più persone possibile. È questo il caso di Opus: Echo of Starsong , un'avventura narrativa distinta da puzzle ed elementi GdR che, soprattutto, mette in scena una storia indimenticabile, una di quelle che non hanno confini. Anzi, superano i propri per parlare a chiunque e in qualunque momento.

Una storia che trascende tempo e spazio

Opus: Echo of Starsong, ripercorriamo la storia attraverso i ricordi del vecchio Jun

Il gioco si apre con un uomo, ormai vecchio, che si accinge a esplorare una caverna rimasta intoccata per decenni: è rispettabile capo del clan Lee, una figura troppo importante perché possa concedersi un rischio simile, come gli viene più volte ripetuto. Lui rimanda al mittente tutte queste proteste, dichiarando di non essere più nessuno se non sé stesso, e prosegue. Utilizza uno strano oggetto per sbloccare il pesante ingresso di pietra, un bastone da cui proviene un canto. Tra le sue parole, colme di rimpianto, leggiamo che è tornato per mantenere una promessa fatta a una donna tanti, troppi anni prima, qualcosa che non è stato in grado di fare allora e vuole mantenere almeno adesso.

È tra i suoi ricordi di sessantasei anni prima che la storia di Opus: Echo of Starsong prende forma, raccontando a noi e ricordando a se stesso che i legami stretti durante un viaggio come il suo sanno trascendere i confini di tempo e spazio. C'è sempre una traccia dolceamara quando ci ritroviamo a vivere i ricordi di qualcuno, la consapevolezza che qualcosa è andato storto ma non abbiamo idea di cosa e, pezzo dopo pezzo, temiamo il momento in cui scopriremo la verità. La storia messa in scena dallo studio taiwanese SIGONO è tanto bella quanto commovente e cresce d'intensità fino a una dolceamara conclusione.

Racconta di un giovane Jun, esiliato assieme al suo guardiano Kay per aver disonorato il clan e in cerca di un modo per ripristinare l'onore perduto; del suo fortuito incontro con Edalune (Eda) e Remi, due ragazze legate da qualcosa di più profondo del sangue, strega una e abilissima pilota l'altra. Sullo sfondo fantascientifico di un universo che si trova a fare i conti con gli strascichi di una terribile guerra, combattuta per il possesso di una misteriosa quanto potente fonte di energia chiamata lumen, persone che non potrebbero essere più diverse tra loro si troveranno a collaborare dopo un incidente con un gruppo di pirati.

Opus: Echo of Starsong pone moltissima cura nella lore, sia attraverso i numerosi scambi con gli altrettanti personaggi che popolano il mondo di gioco sia tramite i numerosi collezionabili (duecentoquarantasei) che potremo raccogliere durante l'avventura.

Opus: Echo of Starsong, Kay ripete il giuramento fatto a Jun quando era bambino

L'impegno degli sviluppatori nel dar vita a un universo così vibrante, pur nella sua miseria, merita ogni singola parola letta, ma di base è lodevole per la costruzione dei personaggi. La loro profondità e caratterizzazione si costruisce passo dopo passo, affidandosi anche a flashback che fanno luce sul loro passato e concorrono a rendere ancora più tragiche e sentite certe situazioni. Gli alterchi tra Remi e Jun, la sofferenza di quest'ultimo per essere responsabile del collasso del suo intero clan, l'ossessione di Eda per qualcuno che non riesce dimenticare, la devozione di Kay verso il suo giovane maestro: tutti loro hanno qualcosa che li definisce, rendendoli unici a modo proprio, sfaccettati nel loro essere non più semplici personaggi ma persone virtuali: con un vissuto, un obiettivo, pregi e difetti, in una costante serie di situazioni che aiuta a dipingere un quadro ben chiaro di cosa significhi sopportare le difficili conseguenze della Guerra dei Lumen.

Il gioco non è localizzato in italiano ma, se masticate anche solo un poco l'inglese, non lasciatevi sfuggire l'occasione di immergervi nella storia di Opus: Echo of Starsong. Non c'è alcuna fretta nel percorrerla, vi viene lasciato tutto il tempo del mondo per leggere ed esplorare, anche a fronte di un gameplay piuttosto semplice ma vario quanto basta per non far scivolare alla deriva un racconto così toccante.