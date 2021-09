My Hero Academia: Stagione 6 annunciata in via ufficiale per il celebre anime

My Hero Academia avrà una Stagione 6, cosa piuttosto inevitabile ma che è comunque stata annunciata in via ufficiale nelle ore scorse attraverso l'account Twitter della serie, che ha riferito l'avvio dei lavori sulla nuova stagione ma senza riportare ancora tempistiche di uscita.

Si tratta, peraltro, dell'account giapponese di My Hero Academia, dunque potrebbe avere comunque tempistiche diverse rispetto al rilascio degli episodi in occidente e in particolare dalle nostre parti, in ogni caso è sicuramente positivo sapere che la Stagione 6 è in produzione e dunque in arrivo nel prossimo periodo.

La quinta stagione di My Hero Academia è andata in scena a partire dalla scorsa primavera: una serie di 25 episodi che è poi terminata alla fine dell'estate con gli ultimi episodi trasmessi, che ha portato a diversi cambiamenti importanti nell'evoluzione dei personaggi e della storia, dunque sarà interessante vedere come proseguirà la serie da qui in poi.

Eroi e villain hanno effettuato notevoli progressi e sono andati incontro a cambiamenti notevoli, cosa che pone la sesta stagione in una posizione alquanto interessante per i molti fan della serie animata. In particolare, e questo potrebbe comprendere alcuni spoiler, ci potrebbero essere delle evoluzioni riguardanti alcuni elementi specifici.



Si parla soprattutto del Paranormal Liberation Front, che a quanto pare sembra si stia preparando ad effettuare la sua prima mossa importante sotto il nuovo comandante, Tomura Shigaraki. Quest'ultimo sembra sia destinato a rappresentare un avversario ben più minaccioso e potente di quanto si sia visto in precedenza.

Di recente, abbiamo anche saputo che My Hero Academia avrà un film live action.