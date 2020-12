Override 2: Super Mech League, la recensione: un'occasione sprecata

Esistono due tipi di esseri umani: quelli che durante le vacanze di Natale se la godono, e quelli che invece lavorano per offrire ai lettori, il prima possibile, la recensione di Override 2: Super Mech League . Chi scrive - nel bene e nel male, forse in questo caso nel male - rientra nella seconda categoria. Al di là dei risultati, dei quali si discuterà poco più avanti, è comunque importante sottolineare la pubblicazione di Override 2, sequel (contenutistico, numerico e nelle idee) di quel primo Override: Mech City Brawl che approdò su console e PC esattamente due anni fa, in occasione del Natale del 2018. Da allora diversi aspetti sono cambiati, e laddove possibile il franchise si è evoluto; vediamo allora perché (e a chi) dovrebbe interessare la nuova produzione edita da Modus Games.

L'insieme di questi spunti narrativi , che proseguono occupando un numero bilanciato di ore, costituisce la trama di Override 2: Super Mech League; potreste anche considerare interessanti le linee e linee di dialogo di Zoe, in cui vi racconterà la sua vita, alcuni particolari sul mondo di gioco e le vicende di sua nonna nella grande guerra del passato. Ma è tutto qui, di più (per il momento) non è dato avere.

E oltre ai mecha anche Zoe, a metà tra il meccanico geniale del settore e l'agente sportivo. È Zoe che vi introdurrà al mondo di Override 2, spiegandovi per bene come, quando, dove e perché combattono i robottoni, e quali sono i possibili sbocchi lavorativi con gli stessi. Fondamentalmente al giocatore vengono proposte diverse lege e competizioni alle quali partecipare, per sbloccare crediti su crediti, fasi un nome e acquistare (poi potenziare e personalizzare) i mecha in suo possesso.

Sono passati così diversi anni dalle guerre tra i mecha e i kaiju che avevano invaso la Terra: ora il pianeta è in pace, e dato che i robottoni da battaglia non passano mai di moda gli esseri umani hanno pensato bene di costruirci attorno tutto un mercato particolarmente redditizio, e un vero e proprio sport che riscuote continui consensi. Non è chiara l'identità del giocatore, che resta sempre vagamente accennato sullo sfondo: protagonisti indiscussi della produzione sono invece i mecha.

Se la quantità di danno inflitta resta pressoché la stessa, cambiano ovviamente i singoli attacchi, anche scenograficamente, lanciati dai robot; e cambia lo stile di combattimento, dato che la "pesantezza" del singolo personaggio e le sue possibilità di movimento variano da mecha a mecha. Le possibilità di Aura (un angelo meccanizzato) e di Sprinkles (donzella alimentata a caramelle), ad esempio, vi sembreranno inizialmente limitate; poi capirete che entrambi i personaggi danno il meglio di sé in una certa concatenazione di combo, o in situazioni ben precise.

Al di là delle varianti nelle regole del combattimento , le possibilità restano le stesse. Ogni robot ha cioè a disposizione un moveset ben preciso, fatto di due attacchi leggeri (calcio e pugno, con L1 ed L2) e due attacchi caricati (R1 ed R2). Ogni mecha può inoltre rialzarsi rapidamente dopo essere stato messo al tappeto (X), scattare e saltare, schivare i colpi in arrivo (Cerchio). Un certo numero di combo arricchisce infine le possibilità del giocatore: le combo base sono legate alla rapida pressione di L1 + L2 + R2, ma è possibile combinare tra loro in modo simultaneo anche i grilletti anteriori (R1 + L1) e posteriori (R2 + L2).

Override 2: Super Mech League è un picchiaduro particolare, e il principale motivo di acquisto per tutti gli interessati risiede (o dovrebbe risiedere) nel gameplay . Spiegarlo e iniziare a praticarlo è molto facile, mentre più complesso si rivela padroneggiarlo adeguatamente a livelli avanzati. Le battaglie avvengono all'interno di singole arene (Override 2 ne offre una dozzina) dalle dimensioni limitate, dove un certo numero di mecha si dà battaglia nello stesso momento. Lo scontro standard è 1 VS 1, contro un robot controllato da un altro giocatore reale (online o in locale) o dall'intelligenza artificiale (CPU).

Su PlayStation 4 e PlayStation 5 Override 2: Super Mech League propone due distinti trofei di platino, ma comunque ottenibili rispettando le stesse condizioni. E cioè: sbloccare tutto lo sbloccabile, ottenere tutto l'ottenibile, vantare il rango S in una lega, ottenere altri 15 mecha, e molto altro ancora. Insomma, dovrete sicuramente giocare un bel po' con il titolo in questione; anche considerando che attualmente il matchmaking, beh... c'è e non c'è. Prevalentemente non c'è.

Contenuti: qualità e quantità

Dal punto di vista dei contenuti Override 2: Super Mech League non lesina possibilità: il giocatore avrà da subito a disposizione ben 20 mecha, tutti differenti e immediatamente riconoscibili, in modo da poter scegliere quello che stilisticamente lo aggrada di più, e che dal punto di vista del gameplay risponda maggiormente al suo modo di giocare. Più avanti vengono anche sbloccare alcune possibilità di personalizzazione e di acquisto, tramite il garage: ma non è nulla di davvero fondamentale, anzi nella maggior parte dei casi si tratta della mera applicazione di oggetti estetici discutibili ai propri robot preferiti.

È buona anche la varietà nelle arene proposte e delle modalità di gioco presenti: potrete scegliere tra scontri 1 VS 1, 2 VS 2, oppure tra mini tornei personalizzati in cui più robot di danno il cambio, e ancora tra modalità totalmente diverse. In questi ultimi casi dovrete o portare a termine compiti ben precisi, oppure rispettare nuove condizioni di vittoria: per esempio lanciare l'avversario in un certo punto, oppure occupare un'area senza lasciare che i rivali la conquistino.

L'intero titolo può essere giocato online contro nemici reali, anche la storia principale (cioè le Competizioni). Tuttavia il matchmaking molto semplicemente non riesce per ora a trovare altri sfidanti su PlayStation 5, e questo per ovvi motivi: la console Sony non è ancora sufficientemente diffusa, e chi ne possiede una magari ha preferito acquistare altri titoli rispetto ad Override 2. Le Competizioni potranno comunque essere giocate contro la CPU, mentre la modalità Versus online per ora resta inagibile; dovrete ripiegare sul multiplayer in locale, in caso.