Xbox Game Pass: il potenziale di crescita è enorme

Microsoft vuole rompere la barriera d'ingresso per entrare nel mondo dei videogiochi. Tramite i servizi Xbox Game Pass e Game Pass Ultimate punta a raggiungere un elevato numero di abbonati, proprio come ha fatto Netflix in un settore simile. La semplicità con la quale è possibile accedere a questi servizi è veramente disarmante e potrebbe diventare il vero punto di forza per la loro diffusione. Avere così tanti nuovi potenziali clienti grazie alla loro accessibilità, mette Microsoft in una posizione molto favorevole per la divulgazione del suo ecosistema di gioco. In questo speciale vogliamo andare ad analizzare il piano di Microsoft per la realizzare questo suo ambizioso obiettivo. Immagineremo un futuro nel quale ogni salotto, anche privo di una macchina da gioco, ogni smartphone e tablet potrebbe accedere alla stessa libreria di videogiochi, proprio come accade oggi con il catalogo di Netflix. I videogiochi potrebbero presto raggiungere milioni di nuovi utenti, che non hanno mai avuto l'interesse o la disponibilità per investire in una console da gioco.

L’obiettivo di Microsoft

Spesso abbiamo paragonato il servizio Xbox Game Pass con Netflix. Entrambi offrono un catalogo d'intrattenimento ad un prezzo fisso al mese e possono essere fruiti su un elevato numero di dispositivi diversi. Proprio come Netflix, anche Microsoft punta a diffondere il suo servizio a più persone possibili, per raggiungerlo in termini di popolarità o addirittura superarlo. Il principale vantaggio di Xbox Game Pass è la sua accessibilità. Tipicamente in passato eravamo abituati ad assemblare un PC da gaming o comprare una console per poter accedere al fantastico mondo dei videogiochi. Ora, proprio grazie ai servizi come il Game Pass, è possibile semplicemente scaricare un'applicazione sul proprio smartphone e giocare numerosi videogiochi di tutto rispetto. La semplicità con la quale un utente può entrare a far parte di questo mondo è veramente disarmante. Grazie infatti a xCloud, il servizio incluso nel Game Pass Ultimate, non serve nemmeno una console da gioco o un PC per poter avviare i videogiochi, ma basta un semplice smartphone o tablet (presto verrà integrato anche in numerose Smart TV). Il gioco viene infatti riprodotto sul cloud e trasmesso sul nostro dispositivo proprio come un banale video su YouTube.

Un grande vantaggio di Microsoft per la diffusione dell'abbonamento e quindi del proprio ecosistema di gioco, perché in questo modo potrebbe raggiungere milioni di persone con la stessa facilità di Netflix. Al lancio il servizio di streaming per serie TV, film e documentari non era poi così conveniente. Il catalogo era piuttosto limitato e non offriva una grande varietà. Nonostante questo parecchi utenti si abbonarono a Netflix, perché tutto sommato con pochi euro al mese, ottenevano una decente libreria d'intrattenimento. In molti successivamente hanno continuato a rinnovarlo proprio per il basso costo, anche se non avevano tempo per sfruttarlo oppure non avevano più interesse nei contenuti presenti. Era pur sempre meglio avere l'abbonamento attivo, così se una sera non si aveva altro da fare, si possedeva già un'intera libreria con la quale intrattenersi (ragionamento fatto da molti clienti Netflix).

L'obiettivo di Microsoft è proprio questo: ottenere la fiducia degli utenti, che vogliono avere accesso ad una libreria di videogiochi, anche solo per qualche ora di gioco mensile ad un prezzo veramente basso e senza la barriera d'ingresso rappresentata dall'acquisto di una macchina da gioco. Tale abbonamento verrebbe poi mantenuto attivo per il semplice non volersi privare della possibilità di giocare, magari quando a sorpresa viene incluso qualche nuovo titolo interessante nella libreria. Ma come potrebbe convincere gli utenti ad abbonarsi? La soluzione può sembrarvi banale, ma spesso si è rivelata la strategia vincente.