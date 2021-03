Pascal's Wager: Definitive Edition, la recensione del soulslike dal grande successo mobile

Quelli che erano i pregi di Pascal's Wager rimangono tali, ma rapportati a questa nuova dimensione assumono una rilevanza per forza di cose inferiore, passando sotto i tradizionali raggi X di un'analisi che diventa ferocemente comparativa e che non può prescindere dal considerare le tante esperienze più solide e rifinite a cui è possibile accedere sul medesimo sistema da gioco. Chiarito ciò, andiamo a cominciare.

Dopodiché è chiaro ed evidente che un progetto in grado di spiccare in maniera lampante in un contesto completamente privo di veri rivali, quello mobile appunto, può andare incontro a qualche grossa difficoltà nel momento in cui fa il salto di piattaforma, arrivando su PC e mettendosi inevitabilmente in competizione (pur al netto di un prezzo budget di 19,99 euro) con franchise del calibro di Dark Souls e Nioh .

Caratterizzato da un'ambientazione dark fantasy molto affascinante e da personaggi interessanti, sebbene spesso penalizzato da una narrazione deludente, il gioco non avrebbe sfigurato su PC e console in termini di level design, varietà dei nemici e durata totale (che, considerando anche i due DLC inclusi in questa Definitive Edition, si spinge verso le quindici ore): è esattamente quello che abbiamo scritto nella recensione di Pascal's Wager in versione Android.

La recensione di Pascal's Wager: Definitive Edition ci dà modo di chiarire un punto spesso piuttosto dibattuto, ovverosia la valutazione dei giochi sulla base della piattaforma di appartenenza. Il titolo sviluppato da Tipsworks , pubblicato lo scorso anno su iOS e Android, ha avuto lo straordinario merito di portare una vera esperienza soulslike su mobile, priva cioè degli accorgimenti per lo più strutturali che in genere si riscontrano nei prodotti pensati per una fruizione in mobilità.

Terrence può formare una coppia con ognuno di questi combattenti, selezionandoli sulla carrozza che ci conduce verso ogni scenario della campagna . Avremo dunque la possibilità di effettuare lo switch da un protagonista all'altro, disponendo di due vite da gestire come meglio crediamo: un aiuto non da poco per un soulslike, ma non l'unico elemento con cui calmierare il grado di difficoltà dell'esperienza.

Il protagonista dell'avventura, Terrence , è un cavaliere che ha servito per anni la Chiesa, abbandonando però l'ordine nel momento in cui la sua compagna è stata accusata di stregoneria. Tormentato dai sensi di colpa, decide di scoprire che fine abbia fatto e in questo suo viaggio incontra quattro coraggiosi personaggi che si uniranno a lui.

La storia di Pascal's Wager: Definitive Edition ci catapulta in un mondo inquietante, per certi versi simile a quello dell'indimenticato Soul Sacrifice , avvolto da una nebbia maledetta che lo ha fatto sprofondare nel buio. A rischiarare questa notte perenne ci sono solo i globi di fioca luce posti sulla sommità dei cadaveri dei titani: enormi creature che un tempo proteggevano gli esseri umani, ma che si sono estinti per via di una misteriosa piaga.

Gameplay

Pascal's Wager: Definitive Edition, uno dei primi boss fight.

Sul fronte del gameplay, Pascal's Wager: Definitive Edition è un action RPG classico, che rinuncia ad alcuni aspetti (armi ed equipaggiamento non possono essere raccolti né cambiati, con l'unica eccezione di oggetti che fungono da potenziamenti) in favore di quelli più classici per il sottogenere dei soulslike.

Parliamo nello specifico di stage a compartimenti stagni, che premiano l'esplorazione e consentono di ripercorrere brevi tratti effettuando grinding per salire di livello, fermandosi presso i tradizionali santuari dove riposarsi (ripristinando tutti i nemici uccisi), creare eventuali pozioni (fra cui una per la sanità mentale, essenziale dopo un tot di scontri per evitare di sprofondare nella follia e determinare malus rilevanti) e utilizzare i pezzi d'osso ottenuti per potenziare caratteristiche dei personaggi come forza, salute, stamina e così via.

Pascal's Wager: Definitive Edition, Benita alle prese con un raccapricciante uomo-cavallo.

Il sistema di combattimento prevede per quasi tutti i protagonisti la possibilità di parare i colpi, schivare e utilizzare due tipologie di attacco, leggero e pesante, da combinare in vari modi una volta sbloccate nuove manovre che vadano ad arricchire il nostro repertorio. Non è possibile correre, il che talvolta risulta irritante, ma la già citata connotazione degli scenari evita un eccessivo backtracking e limita dunque l'importanza di spostarsi rapidamente.

Dopodiché ci sono i nemici, che come accennato vantano una grande varietà: le tipologie sono molteplici e tutte possiedono peculiari pattern di attacco che vanno memorizzati per poter rispondere in maniera efficace, inclusi ovviamente i tanti boss che chiudono i livelli e ci permettono, una volta sconfitti, di tornare alla carrozza per dirigerci verso la prossima destinazione.