Sandship: The Last Engineer, la recensione

È emersa di recente una particolare passione per i giochi che propongono la costruzione di catene di montaggio e sistemi di produzione di massa come elementi fondanti del gameplay e all'interno di questo filone possiamo inserire anche questo nuovo titolo Rockbite Games, come vediamo nella recensione di Sandship: The Last Engineer. Nonostante gli elementi costitutivi del gioco siano quelli diventati ormai abbastanza standard in questo genere di giochi, il team ha calato tutto il meccanismo all'interno di un'ambientazione particolare, riuscendo nell'arduo compito di rendere affascinante, per quanto possibile, la costruzione di meccanismi produttivi e catene di montaggio, riuscendo anche a mettere insieme un background che ha delle velleità narrative, sebbene questo aspetto rimanga ovviamente sempre sullo sfondo.

Le Sandship sono enormi macchine semovibili su cingoli, delle sorta di fabbriche mobili e autosufficienti, in grado di raccogliere materie prime, elaborarle e sfornare materiali e prodotti più o meno lavorati al termine di vari processi produttivi che si svolgono tutti all'interno dei locali interni alla "nave". La Sandship protagonista della storia faceva parte, un tempo, di un glorioso esercito dell'avanzata società Noranti One, ma a causa di un incidente si è ritrovata bloccata in modalità ibernazione per un periodo di tempo incredibilmente lungo. Alla riattivazione dei sistemi, il mondo circostante si ritrova in rovina e la Sandship non può fare altro che vagare per l'immenso deserto che ricopre la superficie del pianeta alla ricerca di antiche tecnologie perdute e cercando di aiutare a ricostruire in qualche modo la civiltà attraverso la creazione e trasformazione di risorse e il commercio, al contempo cercando anche di combattere un misterioso culto volto alla distruzione della nave-fabbrica.





Insomma, si potrebbe definire una fusione tra Factorio e Dune, per quanto riguarda l'ambientazione e l'atmosfera del gioco, cosa che riesce a dare una certa caratterizzazione peculiare al tutto, anche grazie a una realizzazione tecnica veramente di ottima fattura. La grafica del gioco è pulita e dotata di uno stile che riesce a rendere interessante e piacevole da vedere anche una semplice catena di montaggio, con ottime animazioni e un "mecha design", per così dire, alquanto ispirato.