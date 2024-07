Nel gioco ci troveremo infatti a controllare un minuscolo esserino fatto di oscurità che deve saltare da un'ombra all'altra per sopravvivere , risolveremo diversi enigmi lungo il cammino ma soprattutto saremo testimoni di una storia che potrebbe essere la nostra: fatta di emozioni contrastanti, cocenti delusioni ma anche una forte determinazione a non mollare.

L'idea di questa sorta di angelo custode che si muove unicamente nell'ombra, tuffandosi nel buio come gli Inkling si tuffano nella vernice, ma che può influenzare in qualche modo il mondo reale azionando dispositivi e meccanismi, possiede senza dubbio un grande potenziale che SCHiM, tuttavia, non riesce a esprimere se non in maniera limitata .

Mentre cerchiamo di diminuire la distanza dalla persona da cui siamo stati separati, questa affronta una serie di prove non da poco, completando gli studi, trovando l'amore e cimentandosi con il suo primo impiego. Le cose però non vanno per il meglio , e così l'urgenza di ricongiungerci al nostro "protetto" si fa sempre più pressante, fino a culminare con una sorta di resa dei conti.

Questo percorso, composto da sessantacinque livelli che si pongono come sfide più o meno articolate, con una durata che va da pochi secondi a diversi minuti (per arrivare ai titoli di coda abbiamo impiegato circa quattro ore e mezza ), è fortemente caratterizzato da una narrazione che avviene esclusivamente per immagini, senza dialoghi né spiegazioni.

Pur con una certa dose di ingenuità, la storia che viene raccontata durante la campagna di SCHiM parla di un rapporto pensato per essere eterno e indissolubile, quello fra l'esserino protagonista del gioco e il suo "padroncino". Un giorno, però, i due vengono inaspettatamente separati , e così la piccola creatura nera intraprende un tortuoso viaggio per ritrovare la sua metà.

Meccaniche e struttura: molto semplice, troppo semplice?

Si salta parecchio, in SCHiM, e tale meccanica è stata implementata in maniera non banale: la durata della pressione determina l'ampiezza del balzo, che può essere accompagnato da un passettino ulteriore laddove la mira non sia stata perfetta e l'esserino sia finito sotto la luce piuttosto che in un'ombra. Ad ogni modo, l'esperienza non è in alcun modo punitiva: se capita di sbagliare, il personaggio ricompare immediatamente e quasi nello stesso punto.

A volte ci si muove in stile Frogger, da un'ombra in movimento all'altra

Gli sviluppatori hanno cercato di aggiungere corpo al gameplay giocando con la prospettiva: agendo sui tasti dorsali del controller è possibile ruotare la visuale di novanta gradi per volta e rivelare zone scure che in precedenza non erano visibili, ma che costituiscono un opportuno "ponte" per attraversare quella porzione di scenario e raggiungere l'obiettivo di turno.

Dopodiché, come accennato in apertura, ci sono gli enigmi: comprendere quale sia la direzione giusta per arrivare alla fine di un livello è un'operazione che in alcuni casi richiede diversi ragionamenti, prove ed errori. In giro per le strade servirà magari usare i poteri della creaturina per accendere o spegnere semafori o abbassare sbarre, mentre negli stage ambientati in una fabbrica ci troveremo ad azionare saracinesche e droni.

Gli scenari con le ombre intermittenti alzano la sfida in SCHiM

La varietà di situazioni trovata dagli autori conferisce alla campagna di SCHiM una grande scorrevolezza, ma sul piano dello spessore e della progressione il gioco appare davvero troppo banale e lineare, al punto che sembra quasi di trovarsi di fronte a una bizzarra rivisitazione del concetto di walking simulator, priva di qualsivoglia sfida e tesa unicamente a raccontarci una storia.