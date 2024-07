Disney ha subito un attacco hacker, sono stati rubati 1,1 TB di dati di ogni tipo

Sembra che nelle scorse ore Disney abbia subito un attacco hacker, con 1,1 TB di dati rubati da alcuni malintenzionati che li hanno poi distribuiti in rete. Si tratterebbe di risorse di vario genere, dai documenti alle immagini, passando addirittura per i dati di accesso del personale.

L'azienda non ha ancora commentato ufficialmente l'accaduto e sta probabilmente effettuando tutti i controlli del caso per accertare cosa sia stato trafugato esattamente, ma stando alle prime ricostruzioni la violazione sarebbe avvenuta attraverso i canali Slack utilizzati da Disney.

"1,1 TB di dati, quasi 10.000 canali, tutti i messaggi e i file possibili, trafugati", si legge in una delle descrizioni del malloppo in versione Torrent. "Progetti non ancora pubblicati, immagini grezze e codici, alcuni dati di accesso, link alle API e alle pagine web, e altro ancora!"

Gli hacker hanno scritto che considerano questa violazione come un "avvertimento per il futuro", ma non sono chiare le ragioni precise per cui se la sono presa con Disney.