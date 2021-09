SkateBird, la recensione dello skateboard ornitologico

I giochi di skateboard non sono poi molti e quelli presenti sul mercato difficilmente riescono a uscire più di tanto dalla tradizione imposta dal buon vecchio Tony Hawk. Per questo la recensione di SkateBird può risultare particolarmente interessante, visto che si tratta di un titolo che propone qualcosa di un po' diverso dal solito, in questo ambito. L'idea di base è decisamente bizzarra: invece di normali essere umani che si esibiscono su tavole dotate di ruote, in questo caso abbiamo a che fare con uccelli di varie specie e fattezze che, per il resto, si dimostrano in grado di eseguire precisamente i medesimi trick del sopravvalutato Homo Sapiens, a quanto pare. C'è anche una storia dietro a questa stranezza: gli uccelli sembra siano amici di un'umana la cui vita non sta andando proprio nel migliore dei modi, e hanno allora deciso di aiutarla a risollevarsi.

Come? Attraverso un complesso piano che parte dal mettere in ordine la casa e finisce per sconvolgere la grigia routine lavorativa della persona in questione, il tutto da eseguire semplicemente andando in skateboard ed effettuando trick in giro per diverse ambientazioni.

C'è ben poco di sensato in tutto questo, ma il fatto era trovare un pretesto per mettere degli uccelli su skateboard e stabilire obiettivi da portare a termine attraverso i livelli, ed è forse anche più di quanto di solito possiamo trovare in un gioco di questo tipo, dunque non ci lamentiamo. D'altra parte, i pennuti riescono in qualche modo ad essere veramente carismatici, anche più dei soliti skater su licenza, sebbene la loro anatomia renda piuttosto complicato capire precisamente come si svolgano i trick, oltre a renderli piuttosto rigidi in termini di interazione fisica con gli elementi dello scenario, ma fa tutto parte dello strano gioco.