Sp!ng, la recensione di un puzzle a base di flusso e tempismo su Apple Arcade

I grandi puzzle game si basano su idee estremamente elementari ma con risvolti complessi, una cosa che può sembrare teoricamente semplice ma si dimostra difficile da raggiungere: la ritroviamo in questa recensione di Sp!ng? Non proprio ai livelli di classici sempiterni come Tetris o simili, ma l'idea di SMG Studio funziona molto bene, almeno per un po' di ore, prima di diventare inevitabilmente un po' ripetitiva. La forza di questo gioco sta nel suo adattarsi perfettamente alla fruizione su piattaforme mobile, richiedendo esclusivamente di toccare lo schermo e lasciare la presa con il giusto tempismo: è un gioco di flusso e ritmo, come riferiscono anche gli stessi sviluppatori, e non c'è una descrizione più calzante in effetti, perché l'importante in Sp!ng è mantenere un andamento fluido, sfruttando alcuni principi basilari della fisica applicata come la forza centrifuga e l'attrazione.



Sp!ng è un puzzle che richiede di lanciare un oggetto in una buca, attraversando livelli sempre più complessi



Lo scopo di Sp!ng è lanciare in una sorta di buca uno strano oggetto simile a una stella, sfruttando la spinta e la traiettoria impartite da una serie di "ganci" disposti in giro per i livelli intorno ai quali l'oggetto può ruotare. È il classico caso di gioco più semplice da provare che da spiegare, ma immaginate di avere vari perni a cui lanciare un cavo e poterli sfruttare in modo da far cambiare direzione e velocità a un corpo vagante nello spazio: in un certo senso si tratta di applicare, in piccolo, le leggi che vengono utilizzate anche nel volo spaziale attraverso l'effetto fionda, cercando di non colpire gli ostacoli e raccogliere la maggiore quantità possibile di bonus prima di raggiungere l'uscita, salvo ulteriori complicazioni e aggiunte che possono intervenire avanzando nel gioco. Ci sono 180 livelli da affrontare, dunque una quantità di contenuti veramente importante, anche se mantenere vivo l'interesse fino in fondo non è un'impresa semplice.