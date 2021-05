Stellaris: Nemesis la recensione dell'ultimo DLC di questa space opera

L'originale Stellaris è stato pubblicato da Paradox nel maggio del 2016. In questi 5 anni il gioco, similmente all'epopea spaziale che vuole provare a raccontare, si è espanso, evoluto e perfezionato. Paradox Development Studio ha progressivamente modificato tutti gli aspetti del gioco, dall'economia alla gestione di pianeti, passando per la gestione delle flotte spaziali e persino rivedendo il sistema di espansione nell'universo. Certo, c'è ancora spazio per migliorare, ma in questa recensione di Stellaris: Nemesis proveremo a raccontarvi di come lo studio svedese abbia cercato di espandere anche l'endgame, forse uno degli aspetti meno curati del gioco.

Come da tradizione, un update di questo genere arriva assieme ad un importante aggiornamento gratuito (Stellaris 3.0 'Dick') che aggiunge per tutti nuove opzioni e possibilità, che però sono in grado di sbocciare solo grazie a tutte le espansioni.

La struttura modulare tipica di Paradox potrà non piacere a tutti, ma consente con pochi euro l'anno di avere un gioco sempre nuovo e interessante e in costante evoluzione. Certo, ogni volta che esce un aggiornamento di questo tipo bisogna abbandonare i vecchi salvataggi e imparare nuovamente a giocare per assorbire tutte le novità, ma è un sacrificio che si è probabilmente disposti a fare per poter giocare a uno dei migliori 4X di sempre.