Summon Quest, la recensione di un action RPG semi-automatico

In ambito mobile stiamo assistendo da anni a un processo di semplificazione nelle meccaniche di gioco che, dopo un primo periodo di shock per gli utenti più tradizionalisti, comincia a mostrare alcune applicazioni interessanti. L'automazione dei controlli, in particolare, è un ambito che si sta prestando a interpretazioni produttive: superato l'imbarazzo del vero e proprio autoplay, ormai entrato a far parte del genere RPG mobile come elemento quasi necessario, alcuni sviluppatori hanno iniziato a giocare sul concetto proponendo vere e proprie innovazioni in termini di gameplay. Un esempio ormai celebre è fornito da Vampire Survivors, ma un altro esponente (sebbene meno spavaldo di quanto visto nel gioco di Poncle) lo possiamo trovare in questa recensione di Summon Quest.

Nel gioco interpretiamo un combattente armato di coltelli da lancio che deve liberare vari dungeon dalla presenza di creature ostili, fino a raggiungere i boss e passare al livello successivo. Tutto questo avviene attraverso una struttura che si potrebbe definire come ibrido tra action RPG e twin-stick shooter, se non fosse che si gioca con uno "stick" solo: la caratteristica peculiare di Summon Quest è infatti il fatto di dover gestire solo lo spostamento del personaggio all'interno dello scenario e l'attivazione di evocazioni e tecniche speciali, mentre il fuoco è automatico, con un lancio costante di lame verso il nemico più vicino.

Sebbene questo possa sembrare una semplificazione eccessiva, in verità introduce sostanzialmente una meccanica differente, incentrata sul posizionamento corretto e il tempismo nell'utilizzo delle evocazioni. Il concetto generale è dunque simile a quello di Vampire Survivors, ma la sua applicazione trova un riferimento più vicino in Archero, gioco che ha riscosso un notevole successo in ambito mobile.

Il tutto è rappresentato con notevole cura, come si conviene a un titolo scelto per far parte del catalogo di Apple Arcade. Il team The Label ha messo una certa cura nella realizzazione del gioco, attraverso una produzione ben bilanciata sul fronte estetico, anche se la caratterizzazione non contribuisce a costruire un'identità forte per un gioco già poco carismatico.