The Last Oricru, la recensione di qualcosa più di un’occasione mancata: un disastro su larga scala

Dark Souls che incontra Mass Effect per l'appunto. Un action-RPG in cui decidere da che parte stare e in che modo completare la propria missione. Non potrebbe essere meglio di così, giusto? Sbagliato. Perché la recensione di The Last Oricru parla di un fallimento da qualsiasi punto di vista lo si guardi, un disastro di dimensioni tali da regalare, per i motivi sbagliati beninteso, più di una risata incontrollata.

A grandi linee, infatti, l'opera prima del team ceco GoldKnights può definirsi il punto d'incontro ideale tra Mass Effect e Dark Souls, compenetrazione ravvisabile, in primis, nella direzione artistica dove elementi sci-fi, come gadget dall'aspetto futuristico, sono immersi in un contesto fantasy di stampo piuttosto classico, tra castelli, spade, scudi e incantesimi.

Sulla carta, The Last Oricru non è altro che la quadra perfetta tra diverse tendenze di art e level design che negli ultimi quindici anni hanno influenzato progettazione, sviluppo e realizzazione di una buona fetta delle produzioni che si sono affacciate sul mercato, cariche di un certo tipo di ambizioni.

Vietato prendersi sul serio

The Last Oricru, Silver osserva la battaglia da distanza di sicurezza

Silver, improbabile protagonista già dall'aspetto, è lo sboccato e irriverente smemorato di questa storia. Risvegliatosi da un sonno criogenico su un pianeta alieno, insieme agli altri pochi umani presenti sulla superficie di Wardenia, grazie all'avveniristica cintura che gli cinge la vita è fondamentalmente immortale. Può cadere sotto i colpi delle spade avversarie, beninteso, ma ritornerà sempre in vita nei pressi di alcuni marchingegni lucenti, né più né meno i falò di The Last Oricru, dove ricaricare le fiale per il recupero della vita e salire di livello, permettendogli di provare infinite volte di avere la meglio su chi cerca di contrastarlo.

I nemici, come in una qualsiasi puntata di Game of Thrones, cambiano spesso volto, visto che, come anticipato, sarete voi a decidere per chi parteggiare e quale schieramento sostenere, con sensibili cambiamenti alla progressione stessa, dal momento che alcune aree possono conseguentemente rivelarsi zeppe di nemici o alleati, e potrete trovarvi costretti a incrociare le spade con chi, solo un attimo prima, ritenevate un prezioso compagno.

Questa caratteristica, nonostante incappi di tanto in tanto in qualche paradosso, funziona sulla carta e all'atto pratico, tanto che, da sola, riesce a rendere sopportabile una storia di per sé poco interessante, a tratti scontata, animata da un cast in cui pochissime figure spiccano sulle altre.



The Last Oricru, uno dei pochi scenari evocativi che attraverserete

Limitandosi ad analizzare il comparto narrativo, i problemi difatti si scorgono su qualsiasi livello. I giochi di potere per il controllo del pianeta tra Naboru e Broken Army, sul cui sfondo si staglia la rivolta violenta dei Ratkins, ratti antropomorfi da sempre in schiavitù, non offrono chissà quali colpi di scena, né aprono a particolari approfondimenti tematici degni di nota.

Tutto, semmai, viene risucchiato dalla non sempre brillante ironia di Silver, che non perde occasione per rispondere in modo piccato ai suoi interlocutori, forte dell'immortalità garantitagli dalla cintura. Ogni tanto si ride di gusto della sfacciataggine del nostro, ma il più delle volte si resta attoniti di fronte a una sceneggiatura a tratti infantile e a filmati raccapriccianti, tra scelte registiche incomprensibili e glitch che rovinano persino i pochi momenti drammatici che l'intreccio vorrebbe propinare allo spettatore. Capita, per esempio, di assistere a un totale sfasamento tra immagine e sonoro, senza parlare della frequente asincronia tra espressioni facciali dei personaggi e il doppiaggio.

Alcuni scorci di The Last Oricru non sono malvagi

La sensazione di trovarsi di fronte a un prodotto amatoriale, realizzato avendo a disposizione scarsi fondi e personale alle prime armi, è ulteriormente esacerbata, e ne parliamo ora per toglierci il dente, da un comparto grafico assolutamente inadeguato. The Last Oricru non solo non ha le sembianze di un gioco per l'attuale generazione console, ma avrebbe rischiato di sfigurare persino su PlayStation 3.

Nonostante non manchi qualche panorama evocativo, per lo più vi ritroverete a vagare per ambientazioni povere di dettagli, tra texture di bassa definizione e modelli poligonali comicamente animati, dotati di movenze così ridicole e lente da farvi venire il dubbio che il tutto non sia un effetto voluto. Tra bug, compenetrazioni tra poligoni e un frame rate assolutamente ballerino, proprio per non farsi mancare nulla, il tutto è talmente mal realizzato da influenzare pesantemente il gameplay.