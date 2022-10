Demon Slayer: nuovo trailer della Stagione 3 in arrivo, data svelata su Twitter

L'account Twitter ufficiale della serie anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha pubblicato un aggiornamento per parlare del nuovo trailer della Stagione 3, che arriverà presto: il 10 dicembre 2022.

Stando a quanto svelato in passato, la Stagione 3 sarà basata sull'arco narrativo del villaggio dei fabbri, visto nel manga originale di Koyoharu Gotoge. In realtà non c'è ancora certezza assoluta su dove arriveranno i contenuti della stagione. Probabilmente il trailer farà chiarezza in merito.

L'occasione per la pubblicazione del nuovo trailer sarà la riproposizione dell'arco narrativo del Treno Mugen in televisione.

Dei contenuti del trailer non si sa ancora nulla. La speranza è che sia svelata anche la data di uscita della stagione 3, probabilmente uno degli anime più attesi in assoluto dagli appassionati, visto il successo delle stagioni precedenti.

Attualmente infatti non ci sono date in merito al lancio. Dal manga sappiamo che saranno coinvolti anche i pilastri dell'amore, Mitsuri Kanroji, e della nebbia, Muichiro Tokito, ma è meglio non dare troppe anticipazioni.