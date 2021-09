Unmetal, la recensione di una parodia militare indie ben riuscita

C'è un'altra caratteristica capace di attrarre ed è la voglia dello sviluppatore di prendere un po' in giro il giocatore, facendosi gioco di scelte che ci sono sembrate naturali ai fini ludici ma che effettivamente - come talvolta capita nei film - non hanno molto senso. Vi diamo un piccolo esempio: abbiamo trovato una tuta ignifuga che non usiamo però da due livelli ed è quindi andata nel dimenticatoio mentale. Ci troviamo di fronte a una sezione in cui bisogna superare dei fuochi e la nostra vena hardcore, sulla scia del gameplay, ce li fa fare tutti, a costo di perdere un po' di salute nel tentativo: il gioco interviene con buffi dialoghi tra i comprimari, dandoci implicitamente degli sciocchi e ricordandoci che invece di metterci la tuta, ci siamo buttati tra le fiamme. Ci siamo effettivamente sentiti un po' stupidotti.

Unmetal è una parodia costante, un allegro guazzabuglio di citazioni: fa di tutto per farvi sorridere, stravolge nel suo piccolo alcune consuetudini, ma intrattiene quel tanto che basta per farvi proseguire in una storia anche discretamente lunga. Abbiamo provato a raccogliere qualche informazione sullo sviluppatore, ma di Unepic_Fran abbiamo scoperto poco, se non che è teoricamente spagnolo e lavora forse da solo.

Il ritmo c'è ed è costruito bene, non ci sono particolari tempi morti e salvare urinando in un bagno pubblico fa sempre ridere. Cosa aggiunge quindi Unmetal a un'equazione da gioco indie più o meno assodata? Sicuramente le risate: alcuni dialoghi sono veramente brillanti e la trama che da idiota pian piano si tinge di serietà (non troppa) ci ha tenuto incollati per un numero importante di ore, senza mai farci annoiare.

Un crimine non commesso

Il DNA di Metal Gear permea Unmetal, con comprimari e boss spudorati ma ben contestualizzati

La narrazione di Jessie è volutamente in equilibrio tra frottole e serietà, in un crescendo di epicità che talvolta scombussola le certezze del giocatore, in crisi tra credere alle sue stesse azioni o dubitarne dell'effettiva messa in atto. Complice la matrice stealth che nel sottofondo è sempre presente, Unmetal propone un susseguirsi di trovate di gameplay che non aggiungono nulla, ma spezzano per quei pochi minuti la consuetudine e, banalmente, differenziano l'offerta. Unmetal, inoltre, non è un gioco semplice: non è nemmeno difficile, ma sicuramente impegnativo e talvolta frustrante. In un paio di casi abbiamo perso la pazienza, forse frutto delle troppe ore investite di seguito, anche se va detto che il gioco non supera mai troppo il limite e fornisce sempre una piccola scappatoia per fare le cose più rapidamente ma meno eticamente.

L'esagerazione narrativa è un must e il tema del crimine non commesso sarà ricorsivo, così come il riutilizzo di nomi: è come se Unmetal sapesse che basta poco per far sorridere e ci puntasse con sempre maggior foga, solo che il risultato della somministrazione non è stucchevole, anzi, è dosata con discreta maestria. Fox è un personaggio che potrebbe vivere in completa autonomia all'interno dello stereotipo finto militare, ma è la nostra proiezione citazionistica che lo arricchisce suo malgrado: ci sono così tanti rimandi a opere storiche che è impossibile non infarcire il protagonista di tante anime, un flusso di ricordi che dai capolavori del passato arriva impetuoso e si riversa nelle azioni e nel dialoghi. È stata forse questa la bravura dello sviluppatore: aver creato un tessuto funzionale sul quale ogni giocatore può seminare i propri momenti, ricordi, frasi, donando a un piccolo indie un respiro parodistico esponenziale e molto piacevole.