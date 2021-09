METZ MOC9: caratteristiche da gaming e tecnologia 2x120 Hz sulla nuova serie di Smart TV OLED METZ

I televisori MTX MOC9, disponibili in tagli da 55 e 65 pollici, promettono qualità elevata con un pannello OLED 4K da 120 Hz che guarda al gaming di ultima generazione con 1 millisecondo di tempo di risposta e HDMI 2.1, con VRR e ALLM. Sfruttano inoltre la tecnologia METZ 2×120Hz (MEMC-120Hz) per ripulire ulteriormente le immagini promettendo una resa delle immagini naturali e un'esperienza impeccabile in scenari come quello del calcio.

Tra le caratteristiche della serie, caratterizzata da uno spessore di appena 3,5 millimetri, troviamo anche microfono con portata fino a oltre 5 metri per gli assistenti vocali, tecnologia floating touch per massimizzare la qualità visiva anche guardando lo schermo di lato, Dolby Vision e, per i 4 altoparlanti integrati, DOLBY ATMOS + DTS Studio Sound, con surround 5.1 e 7.1. Di seguito le specifiche tecniche dei televisori METZ MOC9:

Offerta Amazon METZ Android 10.0 Smart TV OLED Serie MOC9000, 55" (139 cm), 4K UHD, HDR10/HLG, HDMI, ARC, USB, Slot CI+, Dolby Digital... € 1399,0 Vedi

Offerta

Scheda tecnica METZ MOC9: