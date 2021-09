Horizon Forbidden West: l'evoluzione di Aloy spiegata da Guerrilla Games

Horizon Forbidden West torna protagonista di un nuovo post sul blog ufficiale PlayStation, con Bo de Vries di Guerrilla Games a spiegare, in particolare, l'evoluzione di Aloy nella serie per PS5 e PS4.

La storia di Aloy è segnata da perdite e affetti e si sviluppa lungo tutta l'avventura del primo capitolo, Horizon Zero Dawn, trovando poi ulteriore seguito nel nuovo Horizon Forbidden West: si tratta di un'evoluzione entusiasmante perché trasforma una "umile emarginata" nella "persona più importante in assoluto", spiega il community manager di Guerrilla, peraltro con alcuni spoiler relativi alla storia del primo capitolo, di cui avvertiamo qui.

"Oltre a distinguersi come la migliore cacciatrice di macchine delle sue terre, scopre di essere la chiave per far luce sul passato della Terra e salvare il futuro del pianeta. Durante il viaggio si circonda di preziosi alleati come Varl, un cacciatore Nora dal cuore buono che ha perso la sorella nella Prova, Erend, un membro forte ma sensibile dell'Avanguardia Oseram e il Re Sole Avad dei Carja, un sovrano illuminato che cerca di salvare il suo popolo dall'onta di un sanguinoso passato".

Terminato il primo capitolo, tuttavia, subito si presenta una nuova minaccia da sventare, con l'arrivo della piaga rossa che affligge il mondo.

Nel corso dei sei mesi che separano i due giochi, spiega de Vries, Aloy è sempre rimasta attiva e si è messa in cerca di un modo per fermare questa infezione, la cui lotta viene poi esplicitata in maniera più completa nel corso di Horizon Forbidden West.

Per sapere qualcosa sugli eventi che fanno da ponte tra il primo e il secondo capitolo, la serie a fumetti The Sunhawk edita da Titan Comics illustra alcuni di questi retroscena, con Aloy che si deve spostare rapidamente e rinunciare a molto del suo equipaggiamento per andare verso nuove ambientazioni.

"Nata e cresciuta da emarginata, Aloy ha una prospettiva unica sul mondo," spiega Ben. "Si sente molto vicina alle persone che soffrono ed è altrettanto determinata a punire gli oppressori. Pur avendo trovato molti amici durante le sue avventure, continua a sentirsi un'estranea e sa che, in fondo, non ha una vera casa. Questi suoi aspetti saranno esplorati ancora più a fondo, dopo che avrà varcato la misteriosa frontiera dell'Ovest Proibito".

A una maggiore evoluzione dal punto di vista caratteriale, che vede Aloy diventare sempre più consapevole delle proprie capacità, corrisponde anche un'evoluzione come capacità di combattimento ed esplorazione, che si riflettono nella possibilità di usare nuovi strumenti come il rampino e l'alascudo, che hanno influssi importante anche sul gameplay.

