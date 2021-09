New World, server italiano raccomandato e dettagli sul lancio

New World si prepara al lancio globale, fissato a domani 28 settembre, e gli sviluppatori del gioco hanno indicato un server per poter giocare al meglio comunicando in italiano o in inglese: Jotunheim.

Il vicepresidente di Amazon Games si aspetta per New World un grande successo, e non c'è dubbio che l'ambizioso MMORPG abbia tutte le carte in regola per fare bene e coinvolgere milioni di giocatori grazie alla sua peculiare ambientazione e ai tanti contenuti disponibili.

"Il lancio di New World è un momento unico ed emozionante per tutti i giocatori che approdano ad Aeternum, una terra inesplorata ricca di opportunità in cui i giocatori dovranno sfruttare tutte le loro abilità per cercare di conquistare, sviluppare e difendere il loro territorio con l'aiuto della loro compagnia", hanno scritto gli autori sul sito ufficiale di New World.

"Volevamo che l'approdo iniziale su questa terra fosse equo per i giocatori di tutto il mondo. Nel corso della closed e open beta, abbiamo prestato particolare attenzione ai tuoi feedback quando i server sono andati live."

"Durante la programmazione degli orari di lancio dei server, abbiamo cercato di mantenere la massima equità nella distribuzione dei server con l'obiettivo di supportare la maggioranza dei nostri giocatori. Tenendo in considerazione i fusi orari locali, abbiamo stabilito il seguente ordine di lancio:"