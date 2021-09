Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente scontati a €99,98 in preorder da Gamestop

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono in arrivo, con l'uscita fissata per novembre, ed è tempo di pensare alle prenotazioni sui giochi, prendendo in considerazione anche questa interessante promozione di Gamestop che offre la possibilità di prenotare entrambi i giochi insieme al prezzo speciale di 99,98 euro.

Grazie a questa offerta speciale, è possibile acquistare in coppia Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente in coppia al prezzo di 99,98 euro, con un notevole sconto rispetto ai 120 euro circa che richiederebbe l'acquisto complessivo di entrambi i titoli.

La promozione è valida presso Gamestop dal 27 settembre al 3 novembre 2021, salvo esaurimento scorte, con maggiori informazioni che possono essere tratte a questo indirizzo sul sito del rivenditore.

C'è dunque abbastanza tempo per prendere parte all'iniziativa, ma non bisogna sottovalutare la questione della quantità di scorte, visto che si tratta di veri e propri best seller annunciati per la prossima stagione di Nintendo Switch.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono i remake dei titoli della quarta generazione di Pokémon, che abbiamo visto anche in trailer dal Pokémon Presents del 18 agosto. Per capire più precisamente il lavoro effettuato da Game Freak su queste rielaborazioni generali, consigliamo anche la visione del filmato che confronta i remake con gli originali per Nintendo DS.

La data di uscita di entrambi è fissata per il 19 novembre 2021, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch: la storia originale è riprodotta fedelmente in questi remake, così come le meccaniche del gameplay tipiche, ma la rielaborazione tecnica comporta una grafica completamente nuova, con più animazioni delle lotte Pokémon in una panoramica ravvicinata.

Se siete interessati all'acquisto di entrambi i titoli, o avete intenzione di organizzarvi per dividere l'acquisto, potete dunque approfittare della promozione di Gamestop che consente di prenotare Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente a 99,98 euro.